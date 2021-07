Antena 3 estira aún más el final de 'Mujer' y lo retrasa al martes

Antena 3 no quiere despedirse de Mujer. La ficción turca que ha sido la gran revelación de la temporada en televisión apura ya sus últimos minutos en la cadena de Atresmedia antes de decir adiós definitivamente, pero los responsables están estirando el desenlace lo máximo posible.

Y es que a la ficción protagonizada por Özge Özpirinçci solo le queda una hora de emisión. Por tanto, lo lógico sería esperar que este lunes 26 de julio Antena 3 emitiera el final definitivo de la serie. Sin embargo, para la noche del martes 27 también se ha anunciado la emisión de Mujer.

Tanto el lunes como el martes la emisión de la ficción turca estará englobada en un nuevo contenedor titulado Semana emocionante que se alargará hasta las 2:30 horas. En dicho contenedor también habrá hueco para la nueva Inocentes y reposiciones de Tierra amarga, la serie turca de las tardes.

“Llega el momento más esperado, llega la semana final de Mujer. La próxima semana, después de Inocentes, no te pierdas el final de la historia en Antena 3”, anuncia la cadena. Ahora queda averiguar de qué forma Antena 3 dividirá los poco más de 70 minutos que quedan del capítulo 81, el último de la serie. Teniendo en cuanta que irá tras Inocentes, la opción más probable es que emita poco más de media hora cada día para concluir el martes de forma definitiva.

Se pondrá fin así a un auténtico fenómeno que ha roto todos los moldes de nuestra televisión. Y es que, además de que fue la primera serie turca programada en prime time, ha conseguido liderar su franja durante un año incluso enfrentándose a grandes productos y emitiéndose durante varios días de seguido. Unos resultados que son absolutamente inalcanzable a día de hoy para la mayoría de las series, ya sean españolas, americanas o británicas.

Una jugada maestra

Desde el punto de vista estratégico y económico, la jugada con Mujer ha sido maestra. Para completar su oferta de doble prime time, la serie turca ha sido para Antena 3 un producto ideal dado que su coste no era caro y le permitía 'jugar' con su parrilla.

Tanto es así que Mediaset España optó por copiar esta estrategia con la emisión de Love is in the air. Sin embargo, los datos nunca acompañaron a la comedia romántica turca y hasta hace una semana sólo ocupaba el segundo prime time del martes como complemento de Tierra de Nadie.

Por su parte, gracias a los datos de Mujer, Antena 3 ha podido apostar por mantener siempre una serie española en emisión de prime time en la noche de los jueves y por producir más producción propia (Mask Singer, La Voz, Veo cómo cantas, Family Feud).

