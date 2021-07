Telecinco retira de forma definitiva 'Love is in the air' de su parrilla

Telecinco no seguirá apostando por Love is in the air en su horario estelar. La cadena de Mediaset retira definitivamente la ficción turca tras siete meses de emisión y el grupo de comunicación anuncia que traslada los capítulos finales de la primera temporada de la serie a Divinity.

Y es que tal y como ocurrió el pasado martes, Telecinco volverá a apostar por cine. Si la semana anterior fue Titanic la cinta elegida, esta vez el canal se ha decantado por Yesterday, película musical protagonizada por Himesh Patel y Lily James. El lunes, por su parte, la cadena emitirá el debate final de Supervivientes 2021.

Además, Divinity ha anunciado que emitirá en exclusiva la segunda temporada de Sen Cal Kapimi que se estrenó en su país de origen el pasado 8 de junio. Según medios turcos, la serie llegará a su final el próximo miércoles 18 de agosto.

Disfrutarás de la recta final de la primera temporada de Love is in the air, con nosotros, de lunes a viernes a las 17:45 en Divinity #enexclusiva 💝 para vosotrxs y MUY PRONTO GRAN PREMIÈRE de la segunda temporada! ✈️ pic.twitter.com/HcFusBxZzo — divinity (@divinity_es) July 17, 2021

La retirada de Love is in the air de Telecinco tiene lugar a escasos capítulos del desenlace de su primera temporada. Hace ahora tres semanas, la plataforma Mitele PLUS reducía la subida de nuevos capítulos a dos días de la semana, lunes y jueves, debido "a una cuestión de doblaje y edición de los últimos capítulos de la primera temporada".

Todo parecía indicar que, además de la cuestión del doblaje, Mediaset había decidido reducir el ritmo de emisión de Love is in the air ya que sólo le quedaban por subir tres episodios: el 120, el 121 y el 122. Actualmente los episodios 120 y 121 están ya subidos a Mitele PLUS.

Qué ocurre en los últimos capítulos de 'Love is in the air'

En el capítulo 120, titulado La encerrona, Serkan vuelve a verse metido en un lío. Sin quererlo, el empresario se ha convertido en el protagonista de una escena de una película amorosa ante la atenta mirada de Eda.

En el capítulo 121, Promesas a la mar, una carta con los sueños de Eda y Serkan metidos en una botella será lanzada al mar por la pareja en uno de sus momentos más felices. Pero la arquitecta encontrará una carta que podría romper todos sus sueños de golpe.

