'Love is in the air’ se dispara, y anota máximo de audiencias al alcanzar los 1,8 millones

Este martes el fútbol arrasó en Telecinco. El encuentro que enfrentó a España e Italia logró un 66,3% de cuota de pantalla con 11.767.000 espectadores. Más tarde, la prórroga se elevó hasta el 69,2% y 13.508.000 espectadores, y ya en los penalties se produjo una nueva subida hasta el 72,9% de cuota de pantalla con 14.170.000 espectadores.

Estas grandes audiencias fueron aprovechadas por la serie turca Love is in the air. Y es que la ficción protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin logró su máximo histórico en cuota con el 17,6% y 1.794.000 espectadores. Debido a los cambios de programación propios del fútbol, la ficción comenzó 45 minutos después de lo previsto.

La irregular andadura de ‘Love is in the air’ en Telecinco

El pasado 11 de enero Telecinco decidía copiar a Antena 3 y se lanzaba por primera vez a estrenar una serie turca en prime time. La elegida era Love is in the air, una comedia romántica cuyo estreno estaba previsto para Divinity.

Lo que parecía una simple ventana para darle más empuje a una nueva novela del canal temático del grupo, finalmente, se convertía en uno de los grandes lanzamientos de Telecinco de cara al primer mes del año, ya que sin comprobar su funcionamiento la cadena se arriesgaba a programar la serie hasta en 3 días de la semana.

En su primera emisión la ficción logró un 7,3% y 1.344.000 espectadores, que subía hasta el 11% y 2.033.000 espectadores por su emisión en simulcast. En su primera semana, que se emitió hasta cuatro días, sus datos oscilaron entre el 7% con 1.255.000 y el 9,1% y 1.556.000 espectadores.

Poco a poco la serie se convirtió en un comodín para la cadena, sin una estrategia definida para su emisión. Sus últimos datos solían estar por debajo del millón de espectadores, de ahí que resulte tan llamativo el dato obtenido este lunes.

A pesar de todo fue máximo en cuota, pero no en miles; hay que recordar que durante sus primeras semanas muchos episodios lograban superar la barrera de los dos millones.