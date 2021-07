Los penalties del España - Italia se convierten en lo más visto del año con más de 14 millones

Noticias relacionadas Giro en ‘MasterChef’: Fran tiene un mal día y los jueces le retiran sus ofertas de trabajo

El fútbol era el plato fuerte de la noche de este martes. La selección española y la italiana se jugaban el pase para la final de la Eurocopa en horario del prime time.

Como era de esperar, el partido fue un auténtico fenómeno en audiencias. Los 90 minutos de partido tuvieron una audiencia media del 66,3% de cuota de pantalla y 11.767.000 espectadores. Al producirse un empate fueron a Prórroga, espacio que alcanzó el 69,2% y 13.508.000 espectadores. En los penalties, la audiencia subió hasta una cuota del 72,9% con 14.170.000 espectadores, lo que se traduce en el programa más visto del año, según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación.

El arrastre del fútbol sirvió a la serie Love is in the air. La serie turca logró máximo histórico en cuota con un 17,6% y 1.794.000 espectadores, con más de seis millones y medio de contactos. Gracias a todos estos datos Telecinco logra un enorme 32,4% de cuota de pantalla en el día.

En La 1, MasterChef 9 vivía su semifinal, en la que Ofelia resultó la aspirante eliminada. El talent show culinario firmó un 10,9% de cuota con 1.355.000 espectadores. El talent show venía de firmar su máximo de temporada la semana anterior con un 16,1% de la cuota de pantalla con 1.703.000 espectadores de media. A estos datos se le suman 72.000 espectadores más en diferido.

En Cuatro, Risto Mejide se enfrentaba al segundo programa de Todo es verdad y logró aguantar el tipo con un 10,6% de cuota y 1.014.000 espectadores. Pierde 1,6 puntos y 115.000 espectadores respecto a su estreno. El programa volvió a centrarse en la figura de José Luis Moreno y su detención la pasada semana.

Mujer no emitió un episodio nuevo, sino un refrito que no salió mal parado. Firmó un 8,1% de cuota con 1.146.000 espectadores.

El cine copó la oferta nocturna de laSexta con la cinta Sed de venganza. Protagonizada por Dwayne Johnson y Billy Bob Thornton, se conforma con 455.000 espectadores y un 2,9% de cuota.

Del resto de la jornada hay que destacar que el nuevo capítulo de Tierra Amarga en las tardes de Antena 3 seduce al 11,4% de cuota con 1.051.000 espectadores, lo que se traduce en una bajada de 2,5 puntos y 223.000 espectadores respecto al día anterior.

Por otro lado, Antena 3 Noticias 1, con Sandra Golpe, logra ser el informativo más visto del martes y la emisión no deportiva más vista, con 2.079.000 espectadores y el 18,3% de cuota de pantalla.