'Love is in the air' ('Sen Cal Kapimi') llegará a su fin en agosto: FOX Turquía cancela la serie de forma definitiva

Primeras imágenes de la nueva temporada de 'Sen Cal Kapimi (Love is in the air)?

Al contrario de lo que se informó en un principio cuando se dijo que FOX Turquía renovaría Love is in the air (Sen Cal Kapimi) por trece episodios más, finalmente la cadena ha decidido que la segunda temporada sólo cuente con once. De esta forma, la serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin finalizará el próximo 18 de agosto.

La encargada de anunciar esta 'cancelación' ha sido la propia protagonista, que ha puesto un mensaje en redes sociales comunicando a sus miles de fans que la ficción terminará tras su segunda temporada.

Tras muchos rumores de cancelación tras su brutal caída de audiencias, FOX Turquía anunció el pasado abril la renovación de la serie por una segunda temporada de trece capítulos, aunque decidió hacer un parón en su emisión y retomarla en junio.

"Llegaremos al final de temporada en el capítulo 39 por motivos de salud. Sen Cal Kapimi continuará en junio con nuevos episodios donde lo dejó. ¡Quedaos en el camino!", comunicó la productora en redes sociales.

La razón se encontraba en que el equipo de la serie llevaba trabajando sin descanso desde mayo de 2020 -la preproducción comenzó incluso antes en abril de 2020-, y en medio de la pandemia.

De esta forma, cadena y productora podrán darle un final justo a la historia de amor de Eda y Serkan, como así defendió hace unas semanas la productora de la serie, Asena Bulbüllosglu, cuando salió al paso para negar las informaciones que hablaban de una cancelación en mayo.

De qué va la segunda temporada

En la nueva temporada, según se aprecia en el adelanto que ha publicado FOX, habrá un gran salto temporal, por lo que se sugiere que la historia entre los protagonistas se retomará muchos años después y no donde finalizó.

"¿Qué hace ella aquí después de todos estos años? (...) ¿Por qué mi corazón late de nuevo?", se pregunta Serkan en el tráiler, mientras Eda aparece junto a él en una rueda de prensa con un galardón en la mano. Además, la voz de una niña que pregunta "mamá, ¿este hombre es mi papá?" ha despertado todo tipo de rumores entre los fanáticos de la serie turca.