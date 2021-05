'Love is in the air' presenta el tráiler de su segunda temporada y anuncia la fecha de estreno

La primera temporada de Love is in the air finalizó su emisión en Turquía el pasado 17 de abril generando grandes incógnitas. La ficción, que en España todavía tiene una veintena de episodios por emitir, regresará con su segunda temporada el próximo 9 de junio y ya se han adelantado algunos de los acontecimientos que sucederán.

La serie ha publicado un clip de poco más de un minuto en el que se descubren aspectos fundamentales sobre el devenir de sus protagonistas. Así, uno de los misterios que se resuelven es el de la continuidad de Eda y Serkan, pues tanto Hande Erçel como Kerem Bürsin aparecen en el tráiler.

¡ATENCIÓN, SPOILERS!

Según se aprecia en el adelanto, en la segunda temporada habrá un gran salto temporal, por lo que se sugiere que la historia entre los protagonistas se retomará muchos años después y no donde finalizó.

"¿Qué hace ella aquí después de todos estos años? (...) ¿Por qué mi corazón late de nuevo?", se pregunta Serkan en el tráiler, mientras Eda aparece junto a él en una rueda de prensa con un galardón en la mano. Además, la voz de una niña que pregunta "mamá, ¿este hombre es mi papá?" ha despertado todo tipo de rumores entre los fanáticos de la serie turca.

Nuevos episodios

A pesar de que la emisión de Love is in the air en España no ha parado de perder audiencia y acaba de anotar mínimo histórico, Telecinco sigue apostando por ella y este martes 18 de mayo, según se aprecia en la programación, la cadena podrá emitir varios episodios tras la entrega de Supervivientes: tierra de nadie.

Concretamente, la principal cadena de Mediaset España podrá emitir los episodios 89, 90 y 91 completos, los cuales ya se pueden ver en la plataforma Mitele PLUS, donde están subidos también los capítulos 92, 92 y 94.

La serie turca ha conseguido ser el contenido con más visualizaciones de las webs de Mediaset España en el presente año solo superado por La Isla de las Tentaciones y que se multipliquen las suscripciones a la plataforma de pago del grupo