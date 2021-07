Telecinco retira 'Love is in the air' de la noche del martes a escasos capítulos de su final

Telecinco retira 'Love is in the air' de la noche del martes

Love is in the air desaparece de la parrilla de Telecinco. La serie turca, cuya emisión en las últimas semanas ha tenido lugar en la noche del martes, se ha quedado sin hueco esta semana y por el momento se desconoce si se ubicará en otro día.

Y es que este martes 20 de julio Antena 3 emite el desenlace de Mujer. Con este movimiento, Telecinco evita enfrentar su serie turca con la de Atresmedia, cuyo capítulo final puede atraer a buena parte de la audiencia.

En su lugar, la cadena de Mediaset ha programado un nuevo pase de Titanic. Curiosamente, no será la primera vez que el taquillazo de James Cameron y la ficción turca se enfrenten. El pasado 20 de agosto serie y película ya vivieron un duelo en el que Mujer salió victoriosa con un 15,3% de cuota de pantalla y 1.384.000 espectadores frente al 13,7% y 1.315.000 espectadores de Titanic.

Hay que recordar que hace unas semanas, la plataforma Mitele Plus redujo la subida de nuevos capítulos de Love is in the air a dos días de la semana, lunes y jueves, debido "a una cuestión de doblaje y edición de los últimos capítulos de la primera temporada".

Entonces parecía que no habría nuevos cambios. Sin embargo, las fans de Love is in the air se han encontrado con que esta semana sólo se ha subido a Mitele PLUS un nuevo capítulo de la ficción, el 119 titulado Resolviendo un crimen. Fue el pasado lunes 12 de julio y desde entonces no ha habido noticias.

Todo parece indicar que, además de la cuestión del doblaje, Mediaset ha decidido reducir el ritmo de emisión de Love is in the air ya que sólo le quedan por subir tres episodios: el 120, el 121 y el 122. De momento no se sabe si el grupo estrenará la segunda temporada de la serie tras el final de la primera temporada.

Como venimos informando, la segunda temporada de Sen Cal Kapimi se estrenó el pasado 8 de junio y esta semana se emitió el sexto capítulo. Según medios turcos, la serie llegará a su final el próximo miércoles 18 de agosto.

Sigue los temas que te interesan