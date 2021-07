Qué pasa en el capítulo (böllüm) 45 de hoy miércoles de 'Sen Cal Kapimi': resumen, fotos, trailers

Tras cerrar su primera temporada con unos datos más que preocupantes, Sen Cal Kapimi (Love is in the air) ha regresado en plena forma a FOX Turquía con su segunda temporada, que se estrenó el pasado miércoles 8 de junio.

Y es que la ficción protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel mantiene una audiencia fiel desde entonces anotando la pasada semana un 3,65 de rating total, una cifra muy similar a la de la semana anterior, cuando firmó 3,64 puntos.

Mientras, en el índice AB sigue acusando una preocupante caída ya que anotaba un 2,22, perdiendo 0,62 puntos respecto a la semana anterior. Mucho mejor le va en el índice ABC1, el más interesante para los anunciantes, donde subió hasta un 3,89.

Hay que recordar que en Turquía las audiencias tienen tres categorías: total, AB y ABC1. En la primera de ellas se contabilizan todos los públicos, mientras que en la segunda se cuentan personas mayores de 5 años y relativamente más preparadas, y en el tercero las personas de más de 20 años y relativamente más preparadas.

¿Qué se consideran entonces ‘buenos datos’? Para las series de verano como Sen Cal Kapimi, obtener más de un 4 se considera un dato más que decente. Si superan esa marca se ganan la renovación para la temporada regular, como así sucedió con esta ficción.

Sinopsis del capítulo 45 de 'Sen Cal Kapimi'

Eda, Serkan y Kiraz comienzan a vivir juntos bajo el mismo techo durante un cierto periodo de tiempo. Sin embargo, Serkan hace todo lo posible para que sea permanente. Aunque Eda dice que aceptó vivir juntos por Kiraz, está a punto de entregarse al amor. Mientras ambas partes luchan por ser una familia, les sucederá un revés inesperado. Pero esto los unirá con lazos más estrechos ...

Fotos del capítulo 45 de 'Sen Cal Kapimi'

Trailers del capítulo 45 de 'Sen Cal Kapimi'