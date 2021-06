'Sen Cal Kapimi' ('Love is in the air') mantiene el ritmo de audiencias de su tercera temporada en Turquía

'Sen Cal Kapimi' ('Love is in the air') ha mejorado sus cifras en Turquía con su tercera temporada.

Sen Cal Kapimi ('Love is in the air') sigue mostrando una mejoría en sus audiencias con respecto a la segunda temporada. La serie ha emitido el tercer episodio de su tercera temporada este miércoles en FOX Turquía y ha obtenido 3,54 puntos de rating total, una cifra muy similar a la de la semana pasada, cuando firmó 3,45 puntos.

Sin embargo, la ficción protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue acusando una ligera pero constante caída en el índice ABC1, el más interesante para los anunciantes. Tras anotar 3,94 puntos en el estreno de la tercera temporada, el segundo episodio bajó a 3,69 y el tercero ha caído otra décima hasta los 3,59 puntos.

En Turquía, las audiencias tienen tres categorías: total, AB y ABC1. En la primera de ellas se contabilizan todos los públicos, mientras que en la segunda se cuentan personas mayores de 5 años y relativamente más preparadas, y en el tercero las personas de más de 20 años y relativamente más preparadas.

Audiencia del episodio 42 de 'Sen Cal Kapimi' en Turquía. Dizilah

¿Qué se consideran entonces ‘buenos datos’? Para las series de verano como Sen Cal Kapimi, obtener más de un 4 se considera un dato más que decente. Si superan esa marca se ganan la renovación para la temporada regular, como así sucedió con esta ficción. No pasó lo mismo con Bay Yanlis, la nueva serie de Can Yaman, que fue cancelada en su episodio 14 tras no superar dicha marca.

Estrenada el pasado miércoles 8 de julio en FOX Turquía con un 4 en el rating total y un 4,92 en ABC1, Love is in the air fue poco a poco subiendo hasta anotar su máximo el 23 de septiembre con su episodio 11 con un 8,82 en totales y un 9,93 en ABC1. Unos impresionantes datos sólo al alcance de los dramas.

El pasado 10 de abril, coincidiendo con el final de su segunda temporada, Sen Cal Kapimi anotaba su mínimo histórico con un preocupante 1,98 de rating total, lo cual disparó las alarmas sobre una posible cancelación de la serie. Sin embargo, la ficción finalmente fue renovada por 13 episodios más, confirmando que se despedirá de su público definitivamente el próximo mes de septiembre.

Estos discretos datos de audiencia contrastan con su impacto en redes sociales. Y es que la serie sigue arrasando semana tras semana. Su último episodio en Youtube acumula 1,1 millones de visualizaciones en tan sólo un día, mientras que en Twitter se convierte en lo más comentado del día en cada una de sus emisiones en Turquía.

Sinopsis del capítulo 42 de 'Sen Cal Kapimi'

Mientras Serkan hace todo lo posible para recuperar a Eda, la arquitecta tiene dificultades para ocultar sus sentimientos. Eda comienza a observar la relación entre Serkan y Kiraz. Si ve que hay un vínculo entre ellos, le explicará a Serkan que es el padre de Kiraz. Sin embargo, Aydan y Engin descubren la verdad mucho antes. ¿Quién le contará antes la verdad a Serkan?

Fotos del capítulo 42 de 'Sen Cal Kapimi'

Trailers del bölüm 42 de 'Sen Cal Kapimi'