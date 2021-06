Jorge Javier Vázquez: "Quería desaparecer de la televisión, pero despedirme de Mila me ha dado ganas de vivir"

Jorge Javier Vázquez: "Tenía pensado desaparecer de la televisión, Mila me ha reconciliado con la vida"

Jorge Javier Vázquez ha hecho una emotiva confesión en Sálvame este jueves. El presentador se ha puesto al frente de la entrega especial del programa, que ha llevado por título 'Eterna Mila' para homenajear a Mila Ximénez, y ha querido desvelar algo que hasta ahora nadie conocía sobre lo que ha vivido en los últimos meses.

Después de que Kiko Hernández le agradeciera por sacar una sonrisa a todos sus compañeros estos días pese a ser uno de los grandes amigos de Mila, el catalán ha querido explicar sus sensaciones tras despedirse de la colaboradora.

Jorge ha confesado que llevaba asimilando el duelo de Mila "desde hace meses". Pero añade: "Cuando ya me despedí de ella hace dos martes, me di cuenta lo mal que había estado".

"Muchas veces, cuando estás en esta profesión que tiene mucho que ver con tu vida, una de las salidas que aparece recurrente es quiero dejarlo", ha proseguido el catalán. "Nos pasa a todos cuando tenemos un problema, y esta vez ha sido la vez que más cerca he estado de dejarlo", ha confesado.

Jorge Javier: "En julio tenía pensado desaparecer de televisión... El día que me despedí de Mila, me reconcilié con la vida. Me ha dado ganas de vivir" #EternaMila pic.twitter.com/eeyCgzcfHE — ᴛᴇʟᴇmagazine (@telemgzn) June 24, 2021

Vázquez asegura que ya tenía pensado que "en julio desaparecería un tiempo, una temporada larga" porque "no veía ningún tipo de salida, había perdido la curiosidad". Sin embargo, haber podido despedirse de Mila Ximénez le ha hecho ver la vida de otra forma: "A mí Mila me ha reconciliado con la vida y me ha vuelto a dar ganas de vivir", confiesa. "Es curioso que en este momento tan duro, ella lo que ha hecho ha sido empujarme y decirme 'hay que seguir'", ha reflexionado el presentador, que guardaba una estrecha amistad con la periodista desde hace más de 20 años.

"Me ha empujado. Y todo lo que antes era caos y negrura, ahora es como luminosidad. Me ha dado ganas de vivir. Tengo ganas de vivir, que es algo que hacía tiempo no tenía. Me ha dado un nuevo brío", concluye Jorge Javier.

El de Badalona ya habló este miércoles de lo importante que ha sido para él poder ver por última vez a su amiga y despedirse de ella, un encuentro que se produjo el pasado martes 15 de junio: "Fue una despedida llena de luz. Me impresionó muchísimo la lucidez y la serenidad que tenía. Fue algo sanador para mí. Que me permitiera despedirme de ella es algo que no voy a olvidar".