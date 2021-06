'Sálvame' despide a Mila Ximénez entre lágrimas y recuperando su antigua cabecera en la que cantaba

El destino ha querido que, justo este miércoles negro en el que ha fallecido Mila Ximénez, Telecinco diera descanso a Sálvame para emitir una previa de dos horas del partido de la Eurocopa 2020 en el que España se juega su pase a octavos de final contra Eslovaquia.

Sin embargo, sus propios compañeros han pedido a la dirección de la cadena hacer hoy el programa para así poder despedirse de su compañera y amiga en directo con un bonito homenaje en el que recordarla "a través de anécdotas de las personas que han vivido con ella los momentos más importantes de su vida".

El primero de ellos llegaba justo al empezar el programa ya que sus responsables han decidido rescatar la antigua cabecera en la que se escuchaba a Mila cantar la canción de Sálvame y que fue sustituida en 2018 por una nueva versión de La Casa Azul.

Tras esto, el programa ha pasado a poner imágenes de la periodista acompañadas de la canción Solamente tú, de Pablo Alborán, uno de sus cantantes favoritos, para después aparecer Jorge Javier Vázquez en pantalla dando la trágica noticia.

"Hoy es un día para nosotros muy triste, el más triste de la historia de Sálvame, porque hemos perdido a nuestra compañera y amiga Ximénez a primera hora de esta mañana. Mila nos ha dejado para siempre. Hoy no estaba previsto que hubiera programa, pero estamos todos aquí, en su plató, para rendir homenaje a una persona generosa, inteligente, divertida, irrepetible e inolvidable que dedicó todas sus fuerzas a entretenerles, a hacerles la vida más agradable. Hoy la televisión y el periodismo están de luto porque se ha ido un referente, una mujer que siempre estará en nuestros corazones", ha dicho el presentador antes de que el programa mostrara a los colaboradores rotos de dolor.

¡Qué duro este inicio de Sálvame! MILA TE QUEREMOS #SiempreMila pic.twitter.com/HY79MkaZLv — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) June 23, 2021

Tras la publicidad, Jorge Javier ha vuelto a tomar la palabra. "Antes de empezar, sólo me gustaría decir una cosa: la familia está destrozada, sus hermanos, todos nosotros, la marcha de Mila está provocando mucho dolor en la gente que la ha acompañado durante tantos años, pero bendito el día en el que Raúl Prieto la rescató para Aquí hay tomate. Siempre me acordaré. Estaba desaparecida desde hace años, Ana Rosa estaba en la otra cadena y llegaba con la nueva programación en septiembre. Y pensamos qué podíamos hacer para combatirlo. Y dijeron: Mila Ximénez. Raúl fue a Sevilla a grabarle una entrevista y recuerdo que ese fin de semana estaba expectante por lo que iba a pasar".

"A partir de ahí volvió a nuestras vidas y para muchos de nosotros, sin menospreciar a otros programas, aquello fue el previo para convertirse en Sálvame en una de las mujeres más carismáticas de este país. Los que hemos tenido la suerte de estar a su lado, creo que han sido los mejores de su vida. Hemos sido tan felices con ella. Y la felicidad que le ha dado Sálvame ha sido brutal. Y me queda la alegría que los últimos quince años de su vida han sido espectaculares".

"Una de las cosas que más me satisface como amigo es que Mila, a los 69 años, ha estado sola cuando ella ha querido estar sola. A lo largo de su vida ha sabido labrarse tanto amor y cariño que hemos sido muchos los que hemos estado pendientes de ella. Irse de este mundo tan arropado, me parece Mila que es para estar muy contenta allá donde estés", ha continuado.

-Jorge Javier: “Bendito el día en el que Mila llegó a ‘Aquí hay tomate’. Estoy tranquilo porque sé que los últimos años ha sido muy feliz” #SiempreMila pic.twitter.com/XLbp6DB1oE — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) June 23, 2021

El presentador, que ha dado muestras de una gran profesionalidad, también ha querido sacar una sonrisa a sus compañeros comentando, con gran cariño, que "Mila ha elegido el único día del año que no hay Sálvame. Llevábamos una semana en vilo pendiente de ella y ha dicho que se iba el día que no hay programa. Pues si pensabas que te ibas a ir sin hablar de ti, te equivocabas".

Las dos colaboradores más afectadas han sido Belén Esteban y María Patiño, que apenas podían hablar al recordar a su compañera. "Sabes que soy llorona. Llevábamos días esperando, pero es duro. Yo no pensaba venir. Me has llamado por teléfono y me has dicho una cosa y he venido por eso: a ella le hubiera gustado que estuvieras. La he adorado, pero también la hubiese matado muchas veces", decía la de San Blas.

Belén Esteban está destrozada y no puede casi ni hablar 😭 #SiempreMila pic.twitter.com/qw0iixjBCh — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) June 23, 2021

"Lo que voy a echar en falta es que me he sentido muy protegida por ella, ha tenido un instinto de protección que me ha costado ver. Y mira que ella clara en su manera de expresarse. Me ha ayudado ella más a mí que yo a ella. Y encontrar en tu puesto de trabajo personas que te ayudan a leventarte a nivel personal, es algo muy importante. Ella presumía con los médicos y enfermeros de que siempre iba acompañada", ha dicho por su parte la presentadora de Socialité.

María Patiño le dedica unas palabras a su amiga Mila: “Siempre me ha protegido en el programa” #SiempreMila pic.twitter.com/CWJaJqtjGF — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) June 23, 2021

Por su parte, Lydia Lozano ha contado que "lo estábamos esperando, pero no decíamos nada. Pero esta mañana cuando me he enterado, te da un vuelco el corazón y todo te pasa como una película, desde que la conocí hasta ahora. Sabía que en el fondo éramos especiales la una con la otra. Yo me quedo con esos abrazos que nos hemos dado aquí".

Lydia Lozano se rompe al recordar los momentos vividos con Mila: “Siempre recordaré cuando me decía te quiero y sus abrazos” #SiempreMila pic.twitter.com/gtpHjW6v1K — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) June 23, 2021

"Me costó mucho empatizar con Mila", ha dicho Gema López. "He sido más su compañera que su amiga, pero es una compañera que ha marcado. He admirado muchas cosas de ellas y tenía tal inseguridad que cuando le decías algo bueno, no se lo creía. Recuerdo que siempre le decía que admiraba cómo escribía y me decía que no se lo creía. Tras esa fuerza, tenía una gran fragilidad (...) Tenía una capacidad de pedir perdón que me resulta asombrosa. No he conocido a nadie con esa capacidad".

Ya cuando había pasado una hora de programa, Kiko Hernández ha aparecido en el plató completamente roto y fundiéndose en un abrazo con Jorge Javier. "Recuerdo un día que llegaba con una resaca de celebrar la noticia del Ondas, Mila y Kiko tuvieron una bronca...", decía Jorge. "Me cantaba: 'Qué dolor, qué dolor. Dentro de un armario", recordaba Hernández. "Se me ha ido una amiga como pocas he tenido. Voy a tirar para adelante, pero me va a costar mucho", continuaba.

Kiko Hernández destrozado y Jorge y Kiko cuentan su primera bronca con Mila 😭🤣 #AdiósMila #yoveosálvame pic.twitter.com/gkZRy5TTdL — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) June 23, 2021

La primera bronca de Mila y Kiko Hernández:

Kiko Hernández: "Tú que solo hablas de la Pantoja"

Mila: "Calla, que tú has salido de Gran Hermano. Dentro del armario que dolor, que dolor"

Son Sálvame 🤣 #AdiósMila #yoveosálvame pic.twitter.com/3Crc0WChVw — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) June 23, 2021

"Y por otro lado también estoy enfadado. He escuchado cómo se le daban esperanzas, y ella quería saber la verdad y decidir qué hacer con su tiempo. Y no han sido muy claros con ella. Este año podría haber hecho otras cosas", ha comentado. "Entiendo que es cabreo y rabia", le decía el presentador.

Hernández también ha querido contar que hace ahora una semana, Alba Santana se puso en contacto con él para comunicarle las últimas palabras que su madre quería hacerle llegar. "Le dijo que desde el cielo nos iba a cuidar a todos, que va a estar muy pendiente y que nos hará señales para que sepamos que sigue con nosotros. Yo le dije que las señales no sean por la noche".

Vázquez también aprovechó para contar cómo se despidió de ella el pasado martes 15 de junio. "Fue una despedida llena de luz. Me impresionó muchísimo la lucidez y la serenidad que tenía. Fue algo sanador para mí. Que me permitiera despedirme de ella es algo que no voy a olvidar".