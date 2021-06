Alba Santana, hija de Mila Ximénez, interviene en 'Sálvame': "Os agradeceré esto toda la vida"

Alba Santana, hija de Mila Ximénez, ha entrado en directo en Sálvame este jueves para dedicar unas emotivas palabras a su madre y expresar su agradecimiento por el cariño que ha recibido por parte de todo el equipo del programa.

La hija que la periodista tuvo con el tenista Manolo Santana no ha podido contener la emoción y ha provocado las lágrimas de todos los colaboradores y de Jorge Javier Vázquez por su emotivo mensaje. "He encontrado un poquito de fuerza para entrar porque a mi madre le hubiera gustado que os diera las gracias", ha dicho al comienzo de su intervención. "Gracias por tantos años, tanto cariño y por la cantidad de gente que vino ayer para darme un hombro para llorar".

"Siento que de alguna manera la hemos compartido, a partir de este punto ya no nos une, pero sé que esté donde esté siempre la vamos a llevar en el corazón", prosigue Alba, que no ha dudado en mostrar el orgullo que siente de ser hija dila Ximénez.

La llamada de Alba, hija de Mila Ximénez, a sálvame para darles las gracias por el homenaje 😢 ♥️ #EternaMila #yoveosálvame pic.twitter.com/USdmtmLIrJ — Ferran 📺🕊 (@ferranf_8) June 24, 2021

"Toda mi vida, allá donde he ido, la gente me paraba para decirme 'cómo te quiere tu madre'. Me enorgullece tanto que haya podido estar orgullosa de mí siempre. Voy a dedicar el resto de mi vida a que siga siendo así", ha expresado.

La joven, que vive en Ámsterdam, ha estado viajando constantemente a Madrid durante el año que ha durado la batalla de Mila contra el cáncer. En esas visitas fue testigo de los peores momentos de su madre, pero ha querido tranquilizar a todo su entorno contando que la colaboradora aceptó su final con tranquilidad: "Durante la enfermedad la vi con miedo, me iba muy mal a casa, llorando en el avión. Pero al final afrontó la muerte con mucha paz y con muchas ganas de ver lo que venía ahora. Se fue tranquila, en paz".

Alba ha contado que su madre fue su profesora "hasta el último momento", y asegura que dedicará su vida a enseñarle todas esas lecciones a sus dos grandes amores: sus dos hijos, Alexander y Victoria.

Visiblemente emocionado, Jorge Javier Vázquez ha agradecido la enorme generosidad de Alba Santana. "Efectivamente yo también pienso que todo este tiempo la hemos compartido. (...) Para ella ha sido fundamental para irse en paz saber que tú eres tan feliz", ha concluido el presentador.