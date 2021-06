La acertada estrategia de Antena 3 con el ambiguo anuncio del bote de 'Pasapalabra'

Pasapalabra sigue haciendo historia en Antena 3. El concurso conducido por Roberto Leal, que regresaba a la cadena hace poco más de un año, marcaba en mayo su mejor dato histórico con un 25,9% de cuota de pantalla, unos datos que superan a su ya de por sí exitosa trayectoria en Telecinco en la pasada década.

Uno de los motivos de este buen funcionamiento tiene nombres y apellidos: Pablo Díaz. El canario aterrizó en el concurso poco tiempo después de su desembarco en Atresmedia y desde entonces ha ido logrando récord tras récord, y lo que es más importante, ganarse el cariño de los espectadores.

Por ello, que finalmente consiga la hazaña de hacerse con el millonario bote será un momento apoteósico que Antena 3 utiliza a su favor para marcar evento. Así, cada vez que el concursante se queda cerca de conseguirlo, y además muestra signos de saberse todas las respuestas del famoso rosco, la cadena lo anuncia a bombo y platillo.

El pasado viernes Antena 3 lanzaba una misteriosa promo en la que se ve al joven con un semblante muy nervioso, a una sola palabra de conseguir el codiciado bote. Algo similar ocurría el pasado mes febrero cuando la cadena lanzaba un anuncio similar, con Pablo muy emocionado a una sola palabra de la victoria.

Por ello, el 25 de febrero, los espectadores de Pasapalabra tuvieron los ojos pegados a la pantalla, porque según parecía, el músico de origen canario iba a completar el rosco, lo que le haría llevarse el bote de 1.294.000 euros. Al final no fue así, pero el programa quedó para el recuerdo como uno de los más emocionantes de su historia.

¿Cuándo ganará Pablo el bote de ‘Pasapalabra’? Antena 3 lanza una emocionante promo

Y, más allá de lo cabreados y estafados que pudieron sentirse algunos espectadores, lo cierto es que en ningún momento se dijo abiertamente que Pablo fuera a completar el rosco. De hecho, viéndolo con perspectiva, la estrategia que llevó Antena 3 con ese mensaje ambiguo ha sido totalmente acertada por varios motivos.

De un tiempo a esta parte, anunciar cuando un concurso da un bote millonario se ha convertido en una máxima de las cadenas para atraer a la audiencia. Así lo hizo el propio Pasapalabra, en su época en Telecinco, con el bote que logró Fran González en 2019. ¿El resultado? Más de 4 millones de espectadores (26,2%) siguieron el momento.

También Antena 3 con Boom realizó una estrategia similar con el histórico bote que lograron Los Lobos, también en 2019. En aquel momento, incluso, la cadena trasladó el programa al prime time, con lo cual no había ninguna duda de que se trataba de un momento importante para el programa. Y funcionó, ya que el concurso arrasó con más de 4 millones de seguidores.

Ahora, Antena 3 vuelve a anunciar un momento importante en Pasapalabra, con Pablo al borde de conseguir la gloria. Y gracias a la ambigüedad de la ocasión anterior y de esta nueva promo, esta vez quedará la duda de si finalmente será la definitiva o no, lo cual le concede al programa un plus de emoción que no existiría si se dijera abiertamente que se va a entregar el bote.

¡Algo va a pasar muy pronto en @PasapalabraA3! 💥 😳 pic.twitter.com/BVbsvDMsyP — antena 3 (@antena3com) June 18, 2021

Por otro lado, con esta estrategia Antena 3 logra crear evento en torno al programa. Más allá de las audiencias millonarias que el concurso consigue a diario, el incentivo de ver a Pablo llevarse el bote, o estar a punto de ello, subirá presumiblemente esos datos.

Ya ocurrió en la otra ocasión citada. Aquel intento fallido se saldó con la emisión más vista en la historia del formato, un 31,8% de cuota y 4.844.000 espectadores. Además, logró un minuto de oro estratosférico de más de 7 millones de espectadores, un dato solo alcanzable por grandes eventos deportivos.

Por ello, esta estrategia que tanto chocó en un primer momento, ha terminado siendo acertada. Por un lado, a la cadena le asegura un espectacular dato de audiencia, y por el otro, el espectador se enfrentará al programa sin tener muy claro lo que ocurrirá, con la emoción que ello conlleva.