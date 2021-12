'Love is in the air' arrasa en Google: la serie y la plataforma 'pirata' para verla se cuelan en el top 3 de 2021

'Love is in the air' se ha convertido en el tercer contenido televisivo más buscado de 2021 en Google.

Más allá de su audiencia en televisión, la serie turca Love is in the air es un auténtico fenómeno en redes sociales, tal y como confirma el ranking de búsquedas televisivas de Google en 2021. La plataforma de búsqueda ha publicado sus diferentes top 10 de contenidos más buscados este año y la serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin ha conquistado el tercer puesto de la clasificación.

Además de este 'bronce', Love is in the air ha contribuido, sin duda, a que la web Tokyvideo sea lo más buscado del 2021 en esta categoría. Este sitio es un recurso habitual para los seguidores de la serie turca que desean ver los capítulos de la ficción fuera de su emisión en abierto y de forma 'pirata', ya que Mitele PLUS es la única plataforma con derechos para acoger la serie.

El número 2 del ranking lo ocupa un reality de Mediaset. Pese a tratarse de la edición menos vista en más de una década, Supervivientes 2021 ha despertado un gran interés en la Red, tal y como atestigua este segundo puesto en la lista de lo más buscado en Google.

Otros tres formatos de la compañía de Paolo Vasile han conseguido plaza en este revelador recopilatorio anual. La isla de las tentaciones ocupa el cuarto puesto, mientras que Secret Story obtiene el sexto lugar y La última tentación el séptimo.

Dos series de Netflix se cuelan en este top 10: El juego del calamar consigue colarse en el número 5 y Los Bridgerton en el 9.

Antena 3 obtiene representación en este ranking gracias al concurso Mask Singer, que se queda con el octavo puesto de una lista que cierra la película de Marvel Eternals, estrenada en cines españoles el pasado 5 de noviembre.

Esta es la lista completa y ordenada del top 10 de búsquedas de Google sobre cine, televisión y series:

Para Supervivientes, este es el quinto año consecutivo que consigue colarse en el ránking, ya que ha estado presente desde que Google diferencia la categoría de cine, televisión y series. Además, en años anteriores también ha logrado estar entre los términos más buscados del año en general.

Además, tanto La isla de las tentaciones como Mask Singer hacen pleno en la plataforma de búsqueda, pues ambos formatos llegaron a España en 2020 y tanto en ese año como en el presente han sido dos de los programas más buscados en Google.

