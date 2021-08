'Love is in the air' arrasa en Divinity con su segunda temporada: el éxito que Telecinco no supo explotar

A finales del pasado mes de julio, Mediaset España tomaba la decisión de retirar Love is in the air de Telecinco a falta de escasos capítulos para el final de su primera temporada. Tras intentar que la serie turca brillase en distintos días y horarios, finalmente la cadena se daba por vencida y relegaba esta ficción a Divinity, que ha emitido los últimos episodios de la primera temporada y desde este lunes 9 de agosto ya emite las entregas de la segunda.

Si bien en Telecinco la serie no terminó de despegar, en la cadena temática está cosechando cifras récord gracias a la legión de fans que siempre tuvo, a pesar de las malas decisiones de Mediaset que han empañado las aspiraciones de seguir la estela de grandes éxitos turcos como Mujer o Mi hija.

El pasado viernes 6 de agosto, Divinity emitió el episodio final de la segunda temporada y marcó un máximo histórico al firmar un 4,7% de cuota y 419.000 espectadores.

Ojipláticos con 3er mejor DATO HISTÓRICO del final de la T1 de #LoveIsInTheAir en #Redes con 6.3K #TweetsTotales y un sentimiento positivo del 35.8



Además, es MÁXIMO HISTÓRICO de audiencia con un 4.7% de cuota, 419.000 espect. y 75.2% en la tarde de @divinity_es #QueVivaLaTele pic.twitter.com/uER91Kgo7n August 9, 2021

Con la llegada de la segunda temporada, la serie ha continuado creciendo cada tarde. De hecho, el estreno del lunes 9 volvió a batir récords cosechando una nueva mejor marca histórica con 431.000 espectadores y 4.8% de share. Además, se convirtió en la serie más comentada y el tercer programa con más comentarios del día en Twitter.

El martes, la ficción protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin mantuvo su bien ritmo con un 4,1% y 372.000 espectadores, destacando la enorme fidelidad del 74.9% y los 497.000 contactos que tuvo la emisión del capítulo.

Este mismo miércoles, Love is in the air ha regalado otra alegría a Divinity con el tercer récord histórico en una semana. La ficción turca ha igualado su mejor cuota con un 4.8% y 427.000 espectadores, convirtiéndose además en lo más visto de la TDT. Su cuota, además, sube a un espectacular 6,2% entre la audiencia femenina.

La repercusión que la serie ha tenido al asentarse en la parrilla de Divinity es tan notable que acapara por completo el top 10 de emisiones más vistas de la cadena temática en los últimos 30 días. Además, las emisiones de la ficción turca ocupan los tres primeros puestos del ránking de contenidos más vistos de Divinity en el año 2021.

Éxito digital

Estos números, aparte de disparar los datos de Divinity, contribuyen a acabar con la paradógica situación que hasta ahora vivía la serie, que no ha sido capaz de revertir en su emisión en abierto el éxito que sí tiene en digital. Tal y como ya analizamos en BLUPER, Love is in the air ha sido uno de los grandes reclamos de Mitele PLUS y además ha construido una base de fans muy fieles que se han hecho notar en redes sociales cada semana a pesar de los continuados cambios de horario.

Esta buena acogida digital se produjo desde su estreno, cuando la ficción turca se convirtió en el contenido televisivo más comentado del día, gracias a más de 35.000 mensajes en Twitter, provenientes de 34.000 autores únicos, que tuvieron un alcance de 3,1 millones de impresiones. Curiosamente, en una de sus últimas emisiones en Telecinco lograba un número similar de mensajes, un buen indicativo de la fidelidad de sus seguidores.

El pasado mes de febrero, Mediaset España anunciaba que Love is in the air era el contenido de ficción con más visualizaciones de las webs de Mediaset España en el presente año, solo superado por un éxito como La Isla de las Tentaciones en el ránking general. Gracias en parte a la ficción turca, la plataforma Mitele PLUS mostraba una evolución muy positiva a comienzos del 2021, con un número de suscripciones récord que superaba los 180.000 abonados.

