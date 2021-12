Shock en 'Sálvame': Rocío Jurado guardaba 36 toneladas de material que mostrarán en un especial

Sálvame calentaba esta tarde el estreno de un tráiler que iba a cambiar la historia del programa ya que se iba a revelar "una historia que lleva quince años guardada, la historia de una reina". Una historia que tenía que ver con Rocío Jurado.

Antes de emitirlo, el programa de Telecinco decidía enseñar estas imágenes a tres colaboradores desde un autocine para que así crear aún más expectación en la audiencia. "Se va a liar", decía Belén Esteban. "Hay algo que les va a impresionar mucho porque es algo que yo no he visto nunca en televisión, ni yo lo he visto, ni nadie lo ha visto. Y no es un tesoro, son varios tesoros", añadía la colaboradora.

Finalmente, el programa revelaba que "la noche del 14 de abril de 2008, aprovechando la oscuridad y la ausencia de paparazis, las pertenencias más personales e íntimas de Rocío Jurado fueron introducidas en 18 contenedores y trasladadas a un lugar donde han permanecido ocultas durante 13 largos años. Nadie hasta hoy sabía de la existencia de esos contenedores. Ni siquiera Rocío Carrasco, su heredera universal, conoce con precisión su contenido".

Pero, el próximo martes 14 de diciembre, "esos 18 contenedores serán trasladados y custodiados para su apertura al lugar donde se grabará la docuserie En el nombre de Rocío. Tres camiones tráiler se encargarán de trasladar las más de 30 toneladas a lo largo de 20 kilómetros en una solemne y espectacular ceremonia que será retransmita en directo desde el aire con conexiones en tierra en los puntos más delicados del trayecto".

Pero ¿qué contienen esos contenedores? Según avanza el programa, se tratarían de "muebles, vajillas, esculturas, vestidos, fotografías, documentos comprometidos, cintas de vídeo, grabaciones inéditas, un dueto que alguien censuró y a saber qué más secretos".

