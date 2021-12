Secret Story: el despertar de Sandra que acongoja a Porta y el incómodo desliz de Belén Esteban

Ya lo ha anunciado solemnemente Jorge Javier Vázquez al comienzo de Secret Story: este jueves arrancaba la final del reality show. ¡Iban a tener lugar las últimas nominaciones de la edición! Quien se salvase de estas, ¡directo a la gran final! Tengo que decir que este jueves los nominados de la noche no me podían dar más pereza: Luis Rollán o Julen de la Guerra. O lo que es lo mismo: la muerte a pellizcos. Ni un ápice de emoción. Rollán, porque ni la folclórica que lleva dentro lo ha conseguido ensalzar; y Julen, porque ha convivido bajo las faldas de la enorme Sandra Pica.

Su concurso ha estado en la sombra. Ha quedado eclipsado, y es una pena porque creo firmemente que el tipo tiene mucho que dar. Pero las circunstancias no le han dejado. Rollán ha hecho un concurso mediocre y solo ha brillado por causas que no le son propias. Es decir, los únicos momentos de interés venían por su vinculación con los Pantoja. La prueba, la noche de este jueves. Al pobre hombre le han hecho una jugarreta de tres pares de narices. Como nominado, lo llevan a una sala y le informan de que Ana Martín, la madre de Pantoja, falleció el pasado mes de septiembre.

Luis Rollán enterándose en directo de la muerte de Ana Martín, la madre de Isabel Pantoja. Mediaset

Deben haber pensado los jefes que, hijo mío, para los cinco minutos de gloria que nos vas a dar te fastidias, lloras y te descompones, que vaya mesecitos te has pegao. "Yo la quería mucho, ella se ha reído mucho conmigo y yo con ella. Me da mucha pena. Le mando un beso gigante a Bernardo, a Juan, a Agustín y a Isabel, por supuesto", dice o balbucea o hace pucheros entre hipido e hipido. Pregunta Luis cuándo aconteció aquello, se lo dicen. Se interesa por cómo está la situación entre madre e hijo y Jorge Javier no sabe qué decir. Le ponen un teléfono y le hacen creer que Isabel Pantoja va a llamarlo.

Maltrato hasta el final. Choque de emociones. Lo sentimos, Luis, pero hay que sacarte el nulo jugo que te queda. Viendo el percal, reflexiono lo mismo que la semana pasada: ¿acaso este hombre no tiene familia de verdad que no sean los Pantoja? Me da como pena verlo reducido a eso. Claro que, pensándolo bien, ahora Luis, con información fresca, lo mismo se anima y da un vuelco a su concurso. ¡Más cosas! Una de las tramas que más polvareda ha suscitado en redes ha sido el tema de las nominaciones. Esta noche el público decidía si iban a ser normales, como siempre, o "especiales" por aquello de la Navidad.

Que Belén esté allí mejora toda la gala #SecretGala13 pic.twitter.com/eRSbZEYLI8 — ssssmile (@Comentx_) December 9, 2021

Por favor que pensaba que Belén Esteban era Mariah Carey #SecretGala13 — miguelcema (@miguelcema) December 9, 2021

BELEN ESTEBAN. Una de las mejores concursantes que ha pasado por Guadalix de La sierra #SecretGala13 — jose❤️✈️✈️✈️✈️ (@carrasquista26) December 9, 2021

Que es la María Carey jajajaj #SecretGala13 — IsabelitaLaCatolica (@cadista23i) December 9, 2021

También Belén Esteban ha visitado la casa para inaugurar el alumbrado navideño en Guadalix de la Sierra. ¡Todos en redes han destacado su gran parecido con Mariah Carey! Ah, Esteban también ha traído otro regalo: ¡vídeos de los familiares de los concursantes deseándoles feliz Navidad!

Belén Esteban durante su visita esta noche a 'Secret Story'. Mediaset

Me han enternecido mucho las lágrimas de Julen de la Guerra. ¡Qué bonito es y qué pena que su historia con Pica lo haya deslucido! Decir de Belén Esteban que ha cometido esta noche un desliz un tanto incómodo, al menos para mí. Se le ha ido la lengua, entre broma y broma. Ji, ji, ja, ja, pero ahí lo llevas, querido Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset. Esteban ha desvelado que le apetecía volver a la casa, que no lo descarta. Que, oye, a saber la vida y sus derroteros. Y hablando con Jorge va y suelta: "Vasile me va a obligar a entrar en enero". A lo mejor es una ida de olla la mía, pero ahí, en ese comentario, se esconde algo.

Mmmm ojalá con Juls... entonces sí que se vienen los 30% de cuota que Vasile tanto añora...

Soñar es gratis😴#SecretGala13 https://t.co/OJUuRnDrAt — Pablis⚡️ (@pablikodelcampo) December 9, 2021

Pues ya puede vasile dejarse la chequera para que la Esteban entre en el siguiente reality #SecretGala13 — RG 60.7/53.8.✈️💫🕊 (@Rubencai99) December 9, 2021

Belén Esteban, ¿en el próximo Gran Hermano DÚO? ¿O en Secret Story DÚO? Puestos a cambiar nombres... ¿Qué me dicen de la gran pelea entre Luca y Cristina Porta? Sopor absoluto, sí, lo sé. No me los creí entonces ni ahora tampoco. Esto es su hoja de ruta. Amor a raudales hasta que llega la final. Bronca, reconciliación. Bronca, reconciliación. "No me escuchas nunca, no me quieres. ¿Por qué me haces esto?Necesito una persona que me quiera y que esté", le dice Luca a Porta. "Yo quiero a una persona que me quiera de verdad. Cambias cuando crees que tu imagen cambia fuera. No soy la persona que esperas".

Luca Onestini discutiendo con Cristina ante la atenta mirada de su hermano, Gianmarco. Mediaset

Al rato: "Yo te miro y eres tú la persona con la que quiero estar. Cada día te quiero más". Desde aquí le voy a lanzar un consejo a Cristina Porta: ten mucho cuidado, Luca te la va a jugar. Sí, tu amor de plástico jugará sus cartas y te dejará fuera de juego. Al tiempo.

Pero pueden dejar de instrumentalizar el "te quiero". Si es para decirlo así, no lo digáis. #SecretGala13#Secret9D — Valentina (@ValenFaraday) December 9, 2021

¿En qué momento han cambiado Secret Story por Love is in the air? #SecretGala13 — Cristi ⚡ (@cliix__) December 9, 2021

Cristina habla como si estuviera leyendo una novela #SecretGala13 — Fresi ✈ (@Fresiii611) December 9, 2021

Por último, hablo un ratejo sobre la gresca que han montado Cristina Porta y Sandra Pica. Porta le dice a Sandra que solo duerme y esta le replica que está harta de sus movidas con Luca. "Es una persona que mete golpes bajos. Ella está utilizando a Luca", sostiene Sandra sobre Porta. Y añade: "No me la creo, es el victimismo en persona. Está siendo jugadora, no ella misma".

Cristina le responde, a mí modo de ver con mucha tibieza: "Se le ve mucho odio hablando. A mí ella me parece una persona muy aburrida. Solo se activa en las galas. En el día a día, no tenemos ningún problema". Veo miedo en Porta. Sí, Sandra ha despertado y amenaza con quitarle el trono a Porta. Ahora sí: comienza la gran final de Secret Story.

Expulsado: Julen de la Guerra

