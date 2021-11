La oportunista visita del padre de Adara a Secret Story y el romance secreto de Luis Rollán

Madre mía, madre mía, madre mía. Qué noche hemos pasado en Secret Story y cómo hemos disfrutado. Y eso que esto ya huele a final. De entrada, las nominadas de la noche, así como aperitivo, eran Adara Molinero y Cristina Porta. "La madre de todas las expulsiones", la ha calificado Jorge Javier Vázquez. No se equivocaba el catalán: España estaba dividida. "Hemos batido el récord de votos", ha apostillado el presentador. Los porcentajes no dejaban lugar a dudas: 52 frente al 48. ¡Más reñido imposible!

En esta trepidante noche no solo se ha hablado de esta expulsión; también del tórrido beso entre Porta y Luca Onestini. Tórrido es lo que ellos pretendían hacer creer, pero yo no me creo nada de nada. Ahí no existe una brizna de amor, tan solo negocio y oportunismo. A mí que no me vendan que se han contenido hasta ahora por respeto y bla bla bla. No, se han besado justo cuando Cristina salió nominada. ¡Qué casualidad! Mejor, qué causalidad, ¿no creen? Me da rabia cómo se ríen de nosotros. Les puedo comprar, como mucho, que se atraigan, pero una cosa es sexo y otra amor.

El tórrido beso de Luca Onestini y Cristina Porta en 'Secret Story'. Mediaset

"Si Cristina se salva, dormimos desnudos", ha asegurado Luca en el confesionario. ¿Necesitan más pruebas? Pues eso, que se besan, muerden y toquetean mientras se dicen lo mucho que se quieren. "Te quiero tanto", suelta ella. "Te quiero yo más", remata él. De verdad, casi vomito al ver el vídeo íntegro. Son una pareja de guapos, sí, incontestable, pero qué necesidad hay de engañar a toda España con esta burda relación. ¡Esto es más viejo que el tebeo y se piensan que están innovando como nadie!

Que se besan cuándo más peligro corre?😂😂 que asco de carpeta, ahora me la creo menos #SecretGala11 — . (@oohhmygodd) November 25, 2021

que pereza me da el beso forzado y planeado #SecretGala11 — azulito (@azuIito) November 25, 2021

Fumar es malo, pero expulsar a Adara es peor



SECRETOS CRISTINA AL 27510#Adara25N #SecretGala11 — CANARION SECRETOS CRISTINA AL 27510 🇮🇨🕊 (@ElCanarionaso_) November 25, 2021

Si Adara se va no veo esto más #SecretGala11 — adarista🥰 (@Christi15678644) November 25, 2021

Dato importante, cambiando de tema: esta noche se ha terminado el juego de los secretos. El ganador se ha embolsado 50.000 euros y en esta noche de jueves se han desvelado los tres últimos secretos. ¡Agárrense los machos que suelto la gran bomba! Luis Rollán ha sido "amante de un presentador". A mí me ha impactado sobremanera esta noticia porque que Cynthia Martínez se lio con un jugador del Real Madrid no hacía falta ser un lince para deducirlo. Y, vale, chocante es que Adara hiciera el amor en un funeral. Pero... ¡Rollán con un presentador de televisión!

Luis Rollán minutos antes de desvelar su secreto en la casa de 'Secret Story'. Mediaset

Casi me da un parraque, pero Luis da más detalles y me desinflo como un castillo de naipes: "Cuando yo hace dos años y medio termino mi relación, a los meses en Barcelona conozco a un chico que no sabía quién era. No era español y tuvimos un rollo. Él no tenía ninguna relación. Mantuvimos el contacto, nos volvimos a ver. La última vez fue en agosto. Trabaja en la televisión en México y en Estados Unidos. Él es uruguayo. Es un tío divino, yo le he ayudado mucho porque en este país tenemos la suerte de ver esto con la mayor normalidad del mundo. En otras partes no está tan bien visto. Me siento contento de haberle ayudado y escuchado. El nombre no lo quiero dar".

No me dirán que no es un bluf. Lo es y mucho. Ya que te pones, hijo mío, un secreto como Dios manda es que te hayas liado con un presentador español. ¡Será por nombres! ¿Qué me dicen de aquel presentador... y de este otro que ahora no está en activo? ¡Qué fantasía hubiera sido! En fin, vamos al tema de la noche para mí. El más fuerte y, sobre todo, indecente y oportunista. La visita del padre de Adara, Jesús, a su hija en la casa de Secret Story.

El abrazo de Adara con su padre, Jesús Molinero. Mediaset

Para quien no lo sepa, el señor lleva dos años sin ver a su hija, y va y se presenta en la casa, en directo, para reencontrarse con ella. Todo muy normal. Con su chupa de cuero, se sincera: "Dos años sin verla. Es algo increíble, no sé cómo hemos llegado a esto. Hoy se acaba ese tiempo. Hablé con ella cuando salió, tuve una llamada de teléfono, pero no la he visto. Vengo con ánimo conciliador. Quiero darle un poco de ánimo".

Algo tiene este hombre que me echa para atrás. Aquí lo voy a dejar. Antes del reencuentro, Elena, la madre de Adara, apostilla desde plató: "Si dos años pesan, cómo pesan nueve, que hace que no ve a su otro hijo, Aitor". ¡La aplaudo con las orejas! En el reencuentro, Adara ríe nerviosa. Se abraza a su padre: veo sinceridad en ella. En él, de nuevo algo que no me cuadra. No conecta. Frialdad. "Me estoy emocionando. Lo que pasó es mejor olvidarlo y volver a empezar. Con respecto a tu concurso, lo estás haciendo muy bien. Hay mucha gente que te está apoyando", le suelta en el colmo de la frivolidad.

A ella me la creo… al padre… poquito tirando a nada #SecretGala11 — pototista (@alfinalmecago) November 25, 2021

Que fuerte,que fuerte y que emocionante en reencuentro de padre e hija después de dos años.

Frozen, Frozen a tope.#SecretGala11 — Erika 🌷 (@_Titanika) November 25, 2021

Qué malos vibes me da Jesús Molinero. #SecretGala11 — alitrinidad (@alitrinidad_) November 25, 2021

Dos años sin ver a su hija .. jajajja y el rencuentro en la tv .. madre mía q vergüenza .. todo por la pasta .. después dicen q Cris se vende .. no se quien se vende y hace todo por la pasta … que vergüenza #SecretGala11 — Juana (@nuca1234) November 25, 2021

Este señor no ha tenido narices de ver a su hija en dos años y se planta en televisión a narrar públicamente el encuentro. No sé cómo definirlo. #SecretGala11 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) November 25, 2021

"Estoy en shock, tengo el corazón a mil", asegura Adara. Y me la creo. Se despide el padre de su hija y yo solo siento mucha pena por Adara. Pienso que no ha tenido una vida fácil, en absoluto. Y por eso la admiro más cada día. No me parece justa su expulsión de esta noche. Lo siento, pero los votantes se han equivocado dejando en la casa a Porta y su gran farsa italiana. ¡Cuánto nos queda por aprender!

Expulsada: Adara Molinero

