Secret Story: Kiko Rivera se traga el orgullo para hacer caja y el veto a Bigote y Chimo

Menuda noche en Secret Story. ¡Qué de cosas y qué de tramas han pasado! No sé ni por dónde empezar. Decir, antes de nada, que esta semana estaban nominados los Gemeliers -saben que cuentan como una persona- y Adara Molinero. Dicho de otro modo, dos buques insignia de la casa, cada uno a su manera y su orden. Por lo tanto, se apreciaba intramuros nerviosismo y tensión máxima. No es para menos: una u otra salida zarandeaba de lleno los cimientos de la convivencia. Finalmente, ha dicho adiós mi Adara.

Dato importante de mi cuenta: cada día me gustan menos los Gemeliers, y adoro más a Adara y a Sandra Pica. Creo que estos niños navegan demasiado entre varias aguas pantanosas, no se mojan y quieren llevarse bien con todo el mundo. Craso error, máxime en un concurso como este. O con Adara o con Cristina Porta, majos. Aquí no caben las medias tintas. Este jueves me he inclinado muy mucho hacia Adara Molinero. No por ella, que tiene lo suyo y no poco, sino por cómo la han tratado.

Adara Molinero durante su participación este jueves en 'Secret Story'. Mediaset

Su entorno es torpe y se ahorca a sí mismo. Y ella, perra vieja en esto del reality, lo sabe y deja hacer. Por eso cuando ella escucha cómo Porta dice de ella que es "cruel", y luego ve a Luca Onestini aseverar -en relación con la madre de Molinero, Elena- que "una persona normal aprovecha para hablar de su hija", ella sonríe y se sonríe. Mira que este segundo comentario no puede ser más vomitivo y asqueroso. Siento la dureza de mis adjetivos, pero no encuentro otros. Estoy ya bastante cansado de esa etiqueta de buena o mala madre, de lo que todo el mundo entiende que debe ser una buena o mala madre.

Luego se nos llena la boca de feminismo y de algo tan mamarracho como el empoderamiento. Menos tonterías y más acción. Decir también que esta noche, ¡ha vuelto la repesca! Pero todo a su debido tiempo. Más allá de la pelea en plató, nada más comenzar el programa, de Gianmarco y Elena, la madre de Adara, me quedo con la visita de Kiko Rivera. Juro que he parpadeado porque no me creía lo que estaba viendo. No podía ser, no alcanzaba a entenderlo. Él, el mismo Kiko, el cantante Kiko que solo habla de su música, el que despotricaba contra Mediaset hace unos días... en un programa de la cadena.

Kiko Rivera actuando, o algo parecido, en 'Secret Story'. Mediaset

¡Qué ven mis ojos! Y, ojo, simpático y abierto. Como si Telecinco fuera su segunda casa, como si todos sus intentos de boicot contra la cadena fueran mentira. ¿Qué le ha pasado a Kiko Rivera? Las perras, que te transforman y hacen que te tragues el orgullo. "Oye, se le ve hasta majete", me mensajean. Claro, como para no estarlo. El menda va de promoción de su nueva canción. Por una buena causa, dirá. Cinco minutitos haciendo el guasón, hablando de mi madre, de mi vida y hasta de mi abuela fallecida... y dinerito a mi cuenta a golpe de promoción. Encima, en el colmo de la desfachatez, va y canta en un bochornoso, vergonzante playback.

"Estoy muy contento, me trae buenos recuerdos este sitio. Tal y como están las cosas, me quedaba aquí tres meses. Las cosas están medio bien", suelta. Y recuerda aquel día que Isabel Pantoja lo visitó en GH VIP para decirle que se iba a Supervivientes. "Bonito día aquel con mi madre, volvería a ese día. Las cosas estaban mejor, bastante mejor. Pero va todo en camino". Aprovechando que Luis Rollán está concursando, Kiko lo piropea: "Tú imagínate que yo le digo a Luis que se ha muerto mi abuela. Se vuelve loco, es mejor no dar información del exterior. Luis es parte de mi familia, lo adoro. Es un tío espectacular".

Con la GALAZA que hay hoy y nos meten a Kiko Rivera! 😓 #SecretGala8 — Edu (@educaride) November 4, 2021

Dios el playback same #SecretGala8 — Nacho (@Nachxvans_) November 4, 2021

Me hacen a mí ver a Paquirrín en directo y pido mi expulsión #SecretGala8 — raquel olcina (@raquel_olcina) November 4, 2021

Les va hacer mucha ilusión escuchar la nueva canción de Kiko Rivera #SecretGala8 pic.twitter.com/YZT44R9B54 — 🏴‍☠️💀🦇🎃La Pirata🎃♀️♿ (@MariPirata) November 4, 2021

No nos interesa éste señor #SecretGala8 — Alberto Martin 🌾 (@_AlbeRMS_) November 4, 2021

Kiko Rivera: “Solo me voy a centrar en mi música. No quiero saber nada de la televisión. No contéis conmigo”



*Also Kiko entrando a la casa de Secret Story: #Secret4N #SecretGala8 pic.twitter.com/BnjYttSeTG — nsseeeeee.__ (@nsseeeeee) November 4, 2021

Luis lo ve y se rompe en pedazos: "Me ha dado mucha alegría verle. Lo amo, lo quiero mucho. Yo siempre me acuerdo de la gente que quiero. Ojalá que las cosas se arreglen, aunque no sé cómo están las cosas fuera. Claro que la echo de menos (a Isabel Pantoja). No puedo dejar de querer a los míos, no soy un robot". Bueno, bueno, ¡que esto no es Sálvame! Más cosas. Guerra total y absoluta de Porta frente a Sandra, Julen de la Guerra y Adara. Las espadas están en alto. "Sandra, Julen y Adara se despiertan para la gala, durante el día están dormidos", dice Cristina Porta, la periodista y no personaje.

Cristina Porta en su cara a cara con Sandra Pica en 'Secret Story'. Mediaset

Añade: "Adara es una provocadora y ahí no puedo ganarle". Se pelea y se reconcilia con Luca, su supuesto amor dentro de la casa, cada cinco segundos. "Lo que hay entre tú y yo es recíproco", le dice ella al italiano. No, mejor: parece que se lo dice a sí misma para convencerse. Todo viene porque Adara dijo hace unos días que lo que estos mantienen le parece un "carpetazo". Aquí y en Pekín. Renglón aparte se merece el enganche entre Sandra Pica y Porta. No se pueden ni ver.

desde el principio JAMÁS me gusto esta tía,y va a ganar por una mierda de carpeta con un Gianmarco 2.0 🤮 #SecretGala8 — 𝐃𝐀𝐍𝐍𝐈 𝐏 (@danniipj) November 4, 2021

Todo comenzó cuando Sandra Pica le escribió a Cristina Porta la palabra humildad como una de sus asignaturas pendientes durante un juego. Tras esto, la periodista deportiva comentó que "he sido la única que ha recibido algo negativo y eso dice más de ella que de mí". Unas palabras que Sandra Pica escuchó y no dudó en dirigirse a su compañera. La novia de Julen ha tildado a Cristina Porta de prepotente y la ha acusado de ir con aires de superioridad por la casa de Secret Story.

La periodista -que no personaje- ha preferido no entrar al trapo, pero a Sandra Pica le ha dado igual, y por su boca han salido más insultos y reproches. Entre los más fuertes, le ha espetado "me das asco". A mí, poco me parece. Prefiero en mi vida a cien Sandras que a una sola Cristina Porta. Lo siento, pero a mí las personas que no saben ubicarse en el mundo no me gustan. Le suelta Porta a Pica que ella es periodista y que nunca ha vendido su vida en televisión. ¡Cómo me recuerda esto a Alexia Rivas!

Cynthia Martínez llorando por los comentarios de Julen de la Guerra. Mediaset

Amor mío, Cristina, mira, un consejo: para mí, dentro de la casa, estás en el mismo nivel que el resto. No digas esas fantochadas porque haces el ridículo más grande del mundo. Estás ahí por pasta, como todos: menos golpes y más autocrítica. Dos cositas antes de cerrar. Destaco el enfrentamiento entre Julen y Cynthia.

Él le ha dicho a ella que antes de entrar en el concurso le mandaba mensajes para que le promocionara cosas de su negocio. Ella ha estallado en lágrimas: "Yo no digo nada de mi vida para dar pena. Le he escrito a mucha gente para que me ayude con mi negocio".

Dice Cynthia que ella no habla nada de su vida… Lo de Canales, sus encuentros y su ropa interior ya tal.



Me cae peor que Isabel Rábago, que ya es decir. #SecretGala8 pic.twitter.com/k6G9xjQQBZ — ¿Y por qué no? (@conlacarapartia) November 4, 2021

Esta es una cosa que me inquieta, me atormenta y me perturba. Por eso la expongo para el cierre, para que todos reflexionemos. De verdad, S.O.S: ¿dónde están Edmundo Bigote Arrocet y Chimo Bayo? Desde su expulsión, casi nada o nada se supo. Ni rastro de ellos en los platós de televisión de un tiempo a esta parte. Ni qué decir en la repesca que han hecho este jueves, salvo una imagen de refilón.

¿Qué ha pasado con ellos? ¿Existe algún veto? Yo apuesto a que sí: no es normal esta desaparición de la que nadie habla. Pareciera que no han concursado en esta edición, y eso que es la primera. Vale, sí, eran dos muebles, pero, ¿acaso no se merecen su hueco en plató? Aunque sea en una esquinita mal iluminada. Me apuntan: ¿por qué sí cuentan con Sofía Cristo cuando la expulsaron por aquel conato de agresión? Curioso.

Expulsada: Adara Molinero

