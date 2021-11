'Pasapalabra': Quiénes son los invitados de hoy Chema Martínez, Natalia Rodríguez, Mónica Carrillo y Jandro

Nuevos famosos se dejan caer por el plató de Pasapalabra desde esta tarde. Y es que el concurso que presenta (y con notable éxito de audiencias) Roberto Leal da la bienvenida a Chema Martínez, Natalia Rodríguez, Mónica Carrillo y David Fernández.

José Manuel Martínez Fernández, más conocido en el mundo del deporte como Chema Martínez nace en Madrid en 1971 y está considerado como es uno de los mejores fondistas españoles de la historia.

Fue olímpico en Atenas 2004, y ha obtenido numerosas medallas, entre las que se puede destacar las obtenidas en 10000 metros en los Campeonatos europeos de 2002 (oro) y 2006 (plata) celebrados en Múnich y Gotemburgo respectivamente.

Asegura que su filosofía de vida se resume con el lema ‘No pienses, corre’, pues transmite optimismo, vitalidad y energía, y quiere transmitir que no hay objetivo que no se pueda alcanzar por muy lejano que parezca. Precisamente No pienses, corre, es también el título de uno de los libros de los que es autor, junto a la Guía del corredor 2010, Correr es Vida y No pienses, corre más.

Natalia Rodríguez nace en un pueblo de la provincia Cádiz en 1982. En el año 2001 salta a la fama al ser elegida como una de las concursantes de Operación Triunfo, un programa que estaba llamado a cambiar la historia de nuestra televisión.

En 2002 realizó una gira nacional con sus compañeros de Operación Triunfo y lanza su primer disco, No soy un ángel, cuyo single de presentación fue Vas a volverme loca, cover de un tema de la eurovisiva Charlotte Perrelli. Desde entonces no ha parado de editar discos y numerosos sencillos. De sus últimos proyectos musicales hay que destacar el single Lento, el cual lanzó hace unos meses y en el que tuvo una colaboración especial de Chenoa.

Mónica Carrillo comienza trabajando como modelo, y estudia Periodismo en la universidad Carlos III de Madrid y Comunicación Audiovisual en la Complutense. En el año 2000 destaca al presentar junto con Ramón García la séptima temporada de ¿Qué apostamos?, y luego comienza a trabajar en Antena 3 y Real Madrid TV. En 2009 y 2010 presentó la sección deportiva de Antena 3 Noticias junto a Matías Prats, y luego continuó en deportes en Intereconomía.

En 2014 presentó en Cuatro el dating show Adán y Eva, en el que los concursantes tenían citas amorosas estando completamente desnudos. Luego salta a Telecinco para presentar la última etapa de Hable con ellas. En la actualidad es presentadora de Antena 3 Noticias Fin de Semana.

Jandro (nombre artístico de Alejandro López García) nace en Valencia en 1977. Estudia ingeniería de telecomunicaciones, aunque su fama se debe a sus trabajos televisivos, donde ha ofrecido un perfil de lo más polifacético. Así, podemos destacarle como mago, actor, presentador, humorista, guionista y escritor.

El Hormiguero es el programa que convierte a Jandro en toda una estrella de la televisión. Él estuvo al frente de secciones muy recordadas como Cámaras ocultas con niños o Retos Imposibles, sin olvidar sus números de magia. Abandonó de forma voluntaria El Hormiguero en 2020, tras 14 años de colaboraciones ininterrumpidas.

Este 2021 Jandro ha sido noticia por ganar por cuarta vez consecutiva el premio Fool Us, uno de las competiciones más prestigiosas que hay en el mundo de la magia y que se celebra anualmente en Estados Unidos.

