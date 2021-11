Lucía y Miguel, dos "matones" que pervierten a Adara y refuerzan a Rábago en Secret Story

Lo dice Miguel Frigenti y creo que es en lo único que estamos de acuerdo: en la vida se cambia de opinión. Se evoluciona, me gusta llamarlo a mí, pero cuando se hace de verdad. De corazón, desde dentro y llevado tan solo por los designios del destino y la vida misma. Por eso cuando lo entona esta persona, Frigenti, con el culo pelao de telerrealidad y habiendo mamado desde peque, en vez de leche, una sustancia llamada reality show, me entra la risa. No, amor, si hay alguien que sabe de esto eres tú y a mí no me la das.

Dicen en Secret Story, y en redes, que desde que llegaron los repescados -Frigenti, Lucía Pariente y Adara Molinero-, a los que ha rebautizado la magnífica Isabel Rábago como "matones" de barrio, todo se ha contaminado. Intoxicado, viciado. Cada día pienso más que Miguel y Lucía -los auténticos killers del cotarro- sabían, en su fuero interno, que volverían. Y se reunieron, en la clandestinidad, con nocturnidad y alevosía, para pactar, tramar, trazar una hoja de ruta. Llamaron al cónclave, a la cita de brujas, a Adara.

Miguel Frigenti esta noche en 'Secret Story'. Mediaset

Y le inocularon el veneno. Con esto no quiero decir que la niña se cayera ayer de un guindo. Ahí, su trayectoria en televisión y sus premios. Tonta no es y sabe cómo funciona la tele y esta vaina, pero Adara tenía otra función, otro brillo, otra frescura que ahora no le veo. Algo está pasando con ella. Solo he visto una brizna de lo que fue cuando se ha enfrentado en la sala con Luis Rollán, pero tampoco del todo. Se la veía como guionizada. Tú, querido Luis, me caes bien, pero estás en un bando del que no me dejan participar. Porque ahora toca decir que sois irrelevantes y que sois como muebles. Lo siento.

Eso parece estar a punto de soltar Molinero, pero la amordazaron aquel día en aquella reunión secreta. Vuelven de un vídeo en un momento dado de la noche, en el que Adara suelta lo que le dictan, y se la ve arrepentida en directo. Balbucea, se traba, no sabe cómo seguir... casi le pide disculpas a Cristina Porta, y ahí entra Frigenti, girándole la cara: "No te sientas mal porque gracias a ti he visto a quién no quiero en mi vida". Ha sido tan significativo para mí ese momento... Mira que no trago a Porta, pero esta es otra a la que están haciendo fuerte, le están dando alas por más que insistan en que su concurso ha dado un giro y ahora está quedándose sola...

Ojalá se vaya Frigenti y no perjudique a Adara, mucho mejor con Lucía!!#SecretGala9 — Andrea Martínez Sánchez (@AndreaM24766246) November 11, 2021

Miguel: las cosas cambian y como Cristina se lleva bien con Isa y Cynthia yo ahora me llevo genial con Lucía



La diferencia es que en ti lo ves normal y en las demás lo criticas, ridículo

#SecretGala9#CrisLu11N — Srta Picky🤍 (@SrtaPickyGH) November 11, 2021

Adara basica siempre con los mismos argumentos ... #SecretGala9 — Rυвén Aguilera (@Rubencitoo_) November 11, 2021

Qué equivocados. Enmarco esta frase que le dice Cristina a Frigenti, léanla como deben hacerlo: "Espero que cuando salgamos pueda hablar con Miguel y no con Frigenti". Nada más que añadir, señoría. Porta es larga como ella sola, pero fíjense que yo era de los que atisbaba algo de verdad en su amistad -'amistad'- con Miguel. Esta noche ni Jorge Javier Vázquez le ha seguido las bromas a Miguel, que se ha visto acorralado. ¿Demasiado forzado el guion, querido? "Tienes alma de folclórica", le ha dicho el catalán. Otra forma de leerlo: compi, bájale tres tonos a la intensidad que está oliendo demasiado.

Otra maldad supina que me ha enervado mucho ha sido cuando el Frigenti y su pandilla de tres al cuarto se han mofado de Isabel Rábago. Entiendo el estallido de Isabel, superada a su vez por su pelea con Cynthia, también envenenada de mala manera por estos reventados. Aquí ha tenido mucho que ver Adara -por su comentario a Cynthia nada más volver- y no le quito ni una mínima culpa. Se ha equivovado y ese perdón hacia Rábago me ha faltado esta noche, porque hubiera dicho mucho de ella, pero no la dejan, recuerden.

Adara Molinero esta noche en directo en el 'reality' de Telecinco. Mediaset

"Vienen los tres matones de clase a rematar al personal. Menosprecios, informaciones que traen de fuera...Vienen directamente a por mí", dice Isabel. Sonrío y pienso: ¡cómo la están reforzando!. Y sigue ella creciéndose a mi vista: "Si Luis y yo somos irrelevantes, si somos los peores, y no aportamos nada, que centren tanto su atención en mí me congratula". Bravísima.

Decir antes de despedirme que esta noche las nominadas eran Cynthia y Sandra Pica. Porcentajes súper reñidos, lo típico: 52,9 frente al 47,1. Pero yo lo siento mucho: he aprendido a querer a Sandra dentro de la casa. Me gusta su franqueza y su forma de decir que lo blanco es blanco y que no se lo pinten de negro. Además, qué cosa más linda tiene con Julen de la Guerra. ¡Quiénes somos nosotros para romper ese amor! Todavía deben dar mucho. En cambio, Cynthia, amor, tú tienes mejor boleto fuera, hazme caso. Te espera mucha plancha. De entrada, a José Antonio Canales Rivera en plató, esperándote en directo. Y lo que, puede, te rondaré morena.

Luca y Cristina Porta durante su 'carpeta' increíble. ¡Se ríen de nosotros! Mediaset

Ah, espera, sobre la carpeta de Luca Onestini y Cristina Porta, un apunte: hijos míos, ni con música se creen lo vuestro. ¿Por qué no os rendís? Dicen que están aguantándose las ganas de dejar fluir su pasión por respeto a la familia. No: hasta llegar a la final y coger pista para ganar.

QUE HAYAN TENIDO QUE ENTRAR LOS REPESCADOS PARA MOVER LA CASA TELITA , ENTRE CARPETAS FALSAS, AMISTADWS POR CONVENIENCIA ME QUEDO CON ADARA= AL MENOS ELLA VA DE CARA #SecretGala9 — 𝕊𝕒𝕣𝕚𝕚𝕥𝕒 ✈ ❤💙 (@luciaivycf) November 11, 2021

hasta los putos cojones de Jorge Javier y Carlos Sobera remando a favor de la carpeta es que al final el que mejor me va a caer es Jordi que odia a todos los concursantes y solo quiere que le despidan #SecretGala9 — Señor de Malyshkina (@Rajetx) November 11, 2021

Cómo le pueden poner ese temazo a un montaje tan asqueroso?? 🤮🤮🤮#SecretGala9 — La Loca De La Tele 📺🤪 (@LaLocaDeLaTele1) November 11, 2021

Ya estamos con la musiquita... #SecretGala9 — Serendipity Wonder (@DanielaDasita) November 11, 2021

¿Enserio el programa se piensa que nos importa la no carpeta entre Luca y Cristina? #Secret11N #SecretGala9 pic.twitter.com/V2UMOatqr4 — nsseeeeee.__ (@nsseeeeee) November 11, 2021

Expulsada: Cynthia Martínez

