Omar Montes: "El tío Jeff Bezos me tiene los mensajes explotados. Se pone intenso si no le contesto"

Miércoles 3 de junio. Minutos antes de nuestra entrevista con Omar Montes, desde Amazon Prime Video, la plataforma que estrena este viernes su docuserie El Principito, nos avisan de que se va a retrasar unos minutos por problemas técnicos.

A todo ello se le suma que aparentemente el cantante no está cómodo después de haber cortado una entrevista con un medio, concretamente Vertele, tras hacerle una pregunta que no le ha gustado. Algo que no se entiende ya que en encuentro anterior con El Mundo ya opinó sobre aquel episodio protagonizado en GH VIP que desde entonces le persigue, y en el que incitó a Asraf Beno a aprovecharse de Miriam Saavedra cuando iba borracha.

"Estaban tonteando, pero no se decidían. Así que le dije a Asraf 'anda, túmbate con ella'. Lo hice para fomentar el amor", contestaba entonces sin mayor problema. "No me arrepiento porque cada paso me ha hecho llegar a donde estoy y cuando cambias cosas de la historia, ésta puede variar", nos contesta a nosotros cuando le preguntamos si se arrepiente de algún comportamiento en el reality de Telecinco.

Según la plataforma, Montes muestra su faceta más personal y desconocida en El Principito. Sin embargo, en este caso no hay que olvidarse que el joven cantante es amigo de Jeff Bezzos, el fundador de Amazon, y cuenta su vida bajo el prisma de Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana. Por eso, como decía Luz Sánchez-Mellado, lo mejor para reflejar a un personaje es publicar su entrevista tal cual, pregunta y respuesta. Pasen y lean.

¿Qué has descubierto de ti mismo en este viaje?

He ido de vuelta a mis orígenes, he recordado los tiempos que no eran tan buenos, cómo luchar por mi sueño hasta llegar a lo más alto y los pasos que tuve que dar hasta donde estoy hoy.

¿Se puede decir que ha sido una catarsis?

Sí, podría decirse que sin lugar a dudas ha sido una catarsis.

¿Eres consciente de la fama que tienes?

Sí, consciente soy, pero intento que no se me vaya la bola porque, como dice mi abuela, 'Cuando te pasas de listo, vuelves a ser tonto'.

Soy como un Pokemon, voy desbloqueando habilidades según pasan los días

Cualquier declaración tuya se mira con lupa, ¿te autocensuras mucho?

No te creas que me autocensuro. Intento hablar bien y expresarme bien para no liarla mucho. Cuando me preguntan me cuesta intentar hacerme el suave, pero intento contestar de la forma más correcta.

Dirías entonces que es más difícil sacarte de tus casillas...

Yo soy como soy. E igual que me hace ilusion todo, rápido me deja de hacer tanta ilusión. Al final he tenido que pasar por muchos momentos que me han fortalecido y me han ido formando. Empecé en esto para que mi familia y yo tuviéramos que comer. Era mi finalidad. Y ahora tengo para comer, y mi familia también. Me da igual meterme en un jardín a día de hoy si creo que llevo la verdad. Mientras eso siga así, me puedo meter en los jardines que me dé la gana y con mi vida hago lo que quiero.

¿Te arrepientes de algún momento pasado de tu vida?

No me arrepiento porque cada paso me ha hecho llegar a donde estoy y cuando cambias cosas de la historia, ésta puede variar. Y cómo me gustaría llegar a este final, dejaría la historia como está.

Ser concursante de reality conlleva ciertos prejuicios. ¿Volverías a participar en uno?

No me desagrada un reality. Al final conoces a personas nuevas, haces amigos... Supervivientes me ayudó a formarme como persona, he aprendido a hacer fuego, pescar... Soy como un Pokemon, voy desbloqueando habilidades según pasan los días.

Pero se tardado en considerarte como cantante precisamente por estar ligado a la prensa rosa...

No ha sido santo mi devoción la prensa rosa, nunca me ha gustado exponerme. Las veces que me han encontrado es porque me han buscado, porque me siguen o me esperan en la puerta de mi casa. Yo no soy de vender mi vida y no me hace mucha gracia. No quiero obtener la fama buscándola.

Hace unos meses anunciaste que te estrenarías como actor. ¿En qué quedó aquello?

Tengo un proyecto grande detrás. Por ejemplo, en la próxima película de Santiago Segura tengo un papel chulo. Es mi ídolo, es Dios. Trabajar con él en una película es de las cosas más grandes que me han propuesto, sino lo mas grande. Espero que sea un Torrente. En mi familia veíamos esas películas de pequeño y me hacían mucha gracia. No sé si volverá a hacer Torrente, pero me conformare con cualquier otra.

Santiago Segura es mi ídolo, es Dios. En mi familia veíamos las películas de 'Torrente' de pequeño y me hacían mucha gracia.

¿Te estás formando para ser actor?

Me sale innato. Es como la música: soy autodidacta.

También contabas en una entrevista que te mensajeabas con Jeff Bezos, fundador de Amazon....

El tío Jeff, como yo le llamo, me tiene el DM (mensajes directos) explotado. Cómo hay cambio de horario y son ocho o diez horas de diferencia, a veces no puedo contestarle y se pone intenso. Pongo el traductor, porque él tiene un inglés muy cerrado, y hablamos. Me ha propuesto varias cosas, entre ellas las del espacio. Tenemos grandes proyectos entre manos, pero no puedo dar muchos datos porque hay contratos de confidencialidad. Pero sí te digo que se viene mucho trabajo de 'uncle' Jeff que veréis próximamente.

¿Sigue en pie lo de viajar al espacio?

Sí, sigue en pie. Me estoy formando. He incrementado mi masa muscular en un 15% sin necesidad de químicos. Esto es acero para los barcos (señalándose el brazo).

¿Cuál es tu colaboración deseada musicalmente?

Me has hecho una buena pregunta. Con Julio Iglesias molaría mucho.

Entrevista a Omar Montes Silvia P. Cabeza

Sigue los temas que te interesan