Omar Montes cuenta en ‘El Hormiguero’ el día que su abuelo casi “se carga” a Isabel Pantoja

El invitado de este jueves a El Hormiguero era el cantante Omar Montes, cantante conocido para muchos por su paso por realities como Gran Hermano VIP y Supervivientes. El madrileño, de 33 años, presentaba su primer libro, Mi vida mártir. “Eres un poco joven para tener ya unas memorias...”, le advertía Pablo Motos, en una charla que recorrió toda su trayectoria personal y profesional.

En estos momentos Isabel Pantoja pasa por uno de los momentos más duros de su vida, pues esta semana se cumplía el aniversario de la muerte de su marido Paquirri, y también ha fallecido su madre, doña Ana María Marín Villegas. Sin embargo, eso no ha hecho que El Hormiguero perdiese el salto para hablar de la tonadillera.

“Te hiciste famoso porque fuiste novio de Isa Pantoja, cuando lo dejasteis fuiste a Supervivientes y te hiciste amigo de su madre, Isabel Pantoja”, dijo Motos. “En Nochevieja te invitó a ti y a tu familia a Cantora: ¿Es verdad que tu abuelo la lió en casa de Isabel Pantoja jugando al Twister?”, preguntó, en referencia al famoso juego que consiste en poner manos y pies en círculos de colores según salga en una ruleta, sin dejar que el cuerpo toque el suelo.

“Verle jugando al Twister con la Pantoja... pon la mano en un lado, el pie en otro... si se cayó encima de ella, casi la aplasta y se la carga. Eso fue un despropósito. También tenía el Scrabble y el ajedrez, pero a eso apenas jugaban”, relató el cantante, que también hizo mención al próximo proyecto que se verá en Amazon Prime Video sobre su vida.

Omar Montes además le contó a Pablo Motos que su padre fue el que “trajo el kebab a España” y que su abuelo trabajaba en Mercamadrid y por eso en su casa siempre se comía marisco, aunque no hubiese nada más en la nevera. Sobre su carrera musical, recordó cómo empezó “haciendo música para bodas gitanas, una canción por 50€, con un ordenador que me encontré en la basura. Los temas no eran para tirar cohetes, pero sí eran divertidas para bailarlas en la boda, que era lo que querían los novios”, recordó.

