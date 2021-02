El 'souvenir' que Omar Montes robó de casa de la Pantoja y ha regalado a David Broncano

Después de aquella polémica fiesta con influencers en noviembre por la que le llovieron las críticas, Omar Montes ha vuelto a ganarse el favor del público después de su paso por La resistencia de Movistar + y llevarle a su presentador, David Broncano, el regalo más original de cuantos hayan pasado por el plató del famoso programa. Y es que el detalle llegaba directamente desde Cantora, donde el cantante lo habría robado cuando salía con la hija de Isabel Pantoja.

Haciendo un gran alarde de sentido del humor y dejando un buen puñado de frases para la historia, Montes anunciaba que "no pensaba traerte nada, pero al final te he traído una cosita" y añadía envolviendo el momento de un toque de misterio que "es un regalo que te quiero hacer porque es para mí una cosa importante": "La primera vez que fui a Cantora y vi tantos lujos, pillé lo primero que vi y me lo quedé de recuerdo", ha confesado.

"Cogí, de repente, la muñeca y me la llevé", explicaba al tiempo que sacaba de la bolsa la figura de la típica muñeca de porcelana con ropas románticas: "Tiene el espíritu de Annabelle [la muñeca supuestamente encantada], y no me refiero a la prima de Paquirrín. Lo único malo es que le falta un brazo". La carcajada retumbó hasta en Cantora donde, de ser cierta la historia de Montes, se habrán quedado perplejos.

La reacción de Broncano

Aparentemente alucinado por el que sería el regalo más épico que habría recibido en La Resistencia, Broncano le responde que es "precioso", entre risas:

El vídeo del momento se ha hecho viral en las redes sociales, donde todo el mundo ha alucinado tanto como Broncano con el detalle:

JSJSJSJJSJSJSJ ES QUE ES ÚNICO JODER 😂😂😂 — 𝒀𝒂𝒉𝒂𝒓𝒂 👑 (@bieberfollowme4) February 5, 2021

Este es tu ídolo? El mío si — Eduard Ganella (@eduardganella) February 4, 2021

Que Omar Montes le ha regalado a Broncano una muñeca de porcelana que le robó a Isabel Pantoja de Cantora.

Chillo.

#LaResistencia — Encarni Martínez F. (@encarnigemela) February 5, 2021

Pero está sueltísimo. Le ha regalado una muñeca MANCA que cogió de casa de la Pantoja.

Que son seres de luz dice 😂😂😂



Me estoy partiendo de risa. — 𝑶 𝑱𝒐𝒉𝒏 𝑩𝒂𝒍𝒂𝒏𝒔. 🥄🇦🇸🇬🇵🇲🇴 (@johnbalans) February 4, 2021

Ahora le toca a la Pantoja acudir a La Resistencia.