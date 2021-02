La burla de internet al 'youtuber' en contra de los impuestos que pidió un aeropuerto en Andorra

Cuando El Rubius decidió coger sus bártulos e irse para Andorra desempolvó un viejo debate —con nuevas argumentaciones surgidas del auge de las profesiones que nacieron con internet—, que parece no tener fin. Desde que el anuncio del famoso youtuber se produjo a mediados del pasado mes de enero, no hay ni un solo día en el que el monotema no se haya sacado a colación en las redes sociales con diversas ramificaciones.

Una de las que más controversias ha provocado tiene que ver con Wall Street Wolverine, otro joven youtuber español que lleva en Andorra desde 2020 y es afín al ideario de Vox, puesto que él mismo confesó en 2019 que los había votado abogando por "la reducción de impuestos, la reducción de gasto público ineficiente, acabar con el chiringuito feminista y parásitos asociados, y derogar la ley de violencia de género y crear una nueva de violencia intrafamiliar".

Desde la perspectiva de su ideología liberal, el youtuber publicó el pasado mes de octubre un vídeo sobre las ventajas y los inconvenientes de vivir en Andorra y uno de los fragmentos se ha vuelto a hacer viral estos días. En concreto, se trata del corte en el que el joven critica que no haya aeropuerto en el país, algo que multiplica el tiempo invertido en viajar a la capital de España, por ejemplo.

Pros y contras

Entre las ventajas de Andorra destaca que "el clima fiscal es espectacular", ahondando en que si ganas menos de 24.000 euros no tributas IRPF, si perteneces al segundo tramo y hasta los 40.000 euros lo tributas al 5% y por encima de esas cantidades al 10%. Explica también que los impuestos sociales no superan el 10% y que el equivalente al IVA es de un 4,5%. Sin embargo, enfatiza, "no es para todo el mundo".

Resalta que la gasolina, la luz y el gas son más baratos, que "el agua es gratis", que es genial para los amantes de la natutraleza y que "se come muy bien". Entre los inconvenientes cita la burocracia y la nula digitalización de los trámites administrativos, un "vacío generacional de 18 a 24 años", que el nivel de vida es "caro" o, "la desventaja que más rabia me da, que lo de los envíos online funciona bastante mal, va mucho más lento".

Asimismo, critica el youtuber que "los bancos necesitan modernizarse", que hay un monopolio en las telecomunicaciones que hace que el teléfono también sea un servicio encarecido y que "Andorra sigue siendo un país un poco chapado a la antigua". Por si fueran pocas las cosas negativas en la lista, Wall Street Wolverine lo completa con la frase de la controversia: "Necesita urgentemente un aeropuerto. Le daría muchísima vida porque, claro, tú conectas a diario un vuelo La Seu-Madrid y eso cambia mucho":

Aunque el vídeo está fechado en octubre, como decíamos, el fragmento se ha hecho viral estos días en mitad de la polémica de los youtubers andorranos y Twitter se ha frotado las manos en cuanto lo ha visto, registrando críticas tan duras como estas:

Cuñado Wolverine hace una pausa en su cruzada contra el gasto superfluo público para reclamar un Aeropuerto Andorrano. pic.twitter.com/hsgM3N4aTL — Experto en nada (@Expertoennada1) February 2, 2021

A Andorra le falta un aeropuerto y le sobran subnormales. — XChewie (@XChewie) February 2, 2021

ESTOY MUY A TOPE CON EL AEROPUERTO DE ANDORRA. PIENSO DONAR TRES NÓMINAS DE SALARIO EMOCIONAL PARA QUE LO CONSTRUYAN. — Effie, monísima y listísima. (@SrtaEffie) February 2, 2021

Valle de los Caídos Wolverine pidiendo que se mejoren las comunicaciones para poder salir de Andorra. Que para pagar menos está de lujo, pero luego para vivir la vida por favor que me pongan un avión a Españita que no aguanto más.pic.twitter.com/y1nKRSUw6h — Jules (@CensoredJules) February 2, 2021

Dos días en Andorra llevan los youtubers y ya están pidiendo un aeropuerto para "poder plantarse en Madrid en un momento" xDDDDD



183 días tienen que pasar allí. Al año. — Carlota dBM (@semevadlalengua) February 2, 2021

La Seu de Urgell que yo sepa no es Andorra, para empezar. Oye. Que paguen más impuestos y se hagan un aeropuerto. Y luego que den ayudas a las compañías aéreas para que les salga rentable un puente aéreo a Madrit — T̷i̷n̷i̷n̷ E̷l̷ D̷i̷a̷ñ̷u̷ (@TinvsPilvs) February 2, 2021

No tienes aeropuerto en Andorra porque no te has esforzado lo suficiente. — Muerto por dentro (@dentropormuerto) February 2, 2021

Cómo de tonto tienes que ser para irte a Andorra a pagar menos impuestos y pedir un aeropuerto para 70.000 habitantes. https://t.co/FLjxgzGSCO — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) February 2, 2021

¿Ahora piden un aeropuerto en Andorra? 🤣 Para ellos y sus huevazos, claro que sí. — La Vikinga Pelirroja (@nonbalas) February 2, 2021

Lo malo de un aeropuerto en Andorra es que la pista empieza en España, sigue en Andorra y acaba en Francia, y al final te pasas de país. — Hank_Solo (@Hanky_solo) February 2, 2021

Se van para pagar menos impuestos y piden infraestructuras echando hostias.

pic.twitter.com/9hAqjzVWsy — Michael McLoughlin (@michaelMCsaez) February 2, 2021

No tenemos tren en Extremadura pero tenemos que aguantar que los youtubers pidan un aeropuerto para Andorra. — Gabriel Cabrera (@tuitsdegabriel) February 2, 2021

Proyecto de terminal para vuelos nacionales del aeropuerto de Andorra-Youtubers-Task-Free pic.twitter.com/H2Ko55BoAP — Nazanbeach (@nazanbeach) February 3, 2021

Olvidaos de las vacunas; la prioridad tiene que ser el aeropuerto de Andorra. — Manuel de BCN (@Manuel_de_BCN) February 2, 2021

Conectamos con el aeropuerto de Andorra. pic.twitter.com/uygvgyCVto — Letrado Extraño. Regreso al Estatuto. (@StrangeLetrado) February 2, 2021

Por si fuera poco, no solo se han metido con él por su comentario sobre el aeropuerto sino que también lo han hecho por su peculiar forma de pronunciar Madrid:

Ha dicho «MadriT». Yo ya. xDDDDDD — Piur (@LaPiur) February 2, 2021

3 años en Madrit ya. Siguiente destino Andorra, claramente. — Galleta Records (@galletarecords) February 1, 2021

En este tiempo fuera ha olvidado pronunciar Madrid, ahora dice Madrit — Alberto (@delaras_a) February 2, 2021

Todo el mundo sabe que un aeropuerto se puede mantener con un vuelo diario ida y vuelta de Madrit pa nuestros amigos. — Jesús (@buenourbano) February 2, 2021

Me han dicho insultos que me han dolido menos que escuchar ese MadriT — Hector Rodriguez (@batxan_r) February 2, 2021

Lejos de amilanarse, el youtuber ha respondido en varias ocasiones a las críticas:

Es que ahora resulta que no puedes pedir que Andorra con tus impuestos impulse un aeropuerto que ya lleva tiempo estudiando en colaboración con la Generalitat. pic.twitter.com/WcnmRB9wBV — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) February 2, 2021

De hecho, ha publicado un vídeo en su canal de YouTube haciendo un alegato en su defensa y cargando contra los medios de comunicación que lo han convertido, acusa, en un "muñeco de paja".