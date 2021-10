Antena 3 gana septiembre a Telecinco con rotundidad tras consolidar su modelo de televisión

Después de 35 meses de rotundas victorias de Telecinco, mediarse cara a cara con su rival ya era todo un logro para Antena 3. Pero en agosto no sólo ocurrió eso, sino que la de Atresmedia consiguió romper la hegemonía de la de Mediaset al ganar por la mínima con un 13,12% contra un 13,11%.

De ahí que ganar en septiembre por cuatro décimas (14,2% vs. 13,8%), según los datos de Kantar publicados por las consultoras de audiencia, suponga un auténtico espaldarazo a su modelo de televisión, mucho más complicado de rentabilizar que el de su rival, basado en la retroalimentación de sus programas.

Antena 3 logra además su mejor arranque de temporada en trece años y es la única cadena generalista que crece respecto al año pasado (+1,3 puntos). Es además líder del prime time (14,8%) un mes más, con su mejor dato en 15 años y a +3 puntos de Telecinco (11,8%).

Lo consigue, como decimos, gracias a una parrilla sólida construida a lo largo de los meses y basada en tres grandes pilares, que aportan un tercio de la audiencia a la cadena: Antena 3 Noticias, Pasapalabra y El Hormiguero. Todos ellos son los únicos programas de la televisión que consiguen superar a diario los dos millones de espectadores.

Antena 3 Noticias, que suma ya 21 meses líderes, logra su mejor cuota desde 2008 al promediar un 20,4% y 2.537.000 millones. Mientras, Pasapalabra anota un 21,7% y 2.144.000 espectadores, a 9,3 puntos de su competidor; y El Hormiguero un 14,3% y 2.128.000), a 3,4 puntos de su competidor.

Pablo Motos entrevista a María Valverde y Álex González.

En lo que respecta al prime time, La Voz logra un excelente 19,1% y 2.074.000 espectadores, a 7 puntos de su competidor Got Talent; mientras que las series Infiel (17,2% y 2.219.000) y Mi hija (24,3% y 1.835.000) son las más vistas de la televisión.

El liderazgo de Antena 3 no se entendería, por supuesto, sin los notables datos que está consiguiendo la turca Tierra Amarga (16,2% y 1.459.000), plantando cara cada tarde a Sálvame Naranja, y el serial español Amar es para siempre (12,5% y 1.283.000), que sigue incombustible tras más de 2.200 capítulos.

Por su parte, Telecinco firma su peor septiembre (13,8%) en cuatro años al perder tres décimas respecto al mismo periodo del año anterior. No obstante, consigue ser la televisión más vista del day time con un 14,6% frente al 13,9% del directo competidor, fruto de su liderazgo en las franjas de mañana (El programa de Ana Rosa) y la tarde (Sálvame), con un 16,0% y 15,4%, respectivamente. También se impone en el late night con un 14,5%.

La de Mediaset lidera en los tramos de 13-24 años con un 13,3% vs. 10,5%, 25-34 con el 14,1% vs. 11,1% y 35-54, un 14,3% vs. 11,7%, mientras que Antena 3 logra el mayor beneplácito entre los espectadores de 55-64 años con un 14,5% vs. 11,9% de Telecinco y de 65 en adelante, donde eleva su dato hasta el 17,5% frente al 14,7% de Telecinco.

Su gran problema sigue estando en el prime time, principalmente por la franja de 20 a 21 horas, donde no ha encontrado ningún producto que haga sombra a Pasapalabra; por la caída de Informativos Telecinco 21:00 horas debido al mal arrastre que le dejan, y por los datos de Secret Story y La última tentación, que no están siendo los esperados.

Rostros de Mediaset España.

laSexta vuelve a ganar a Cuatro

Por otra parte, La 1 marca el peor septiembre de su historia (8,7%) a pesar de haber contado en su parrilla con hasta tres partidos de la Selección Española y la llegada de MasterChef Celebrity. Pierde dos décimas respecto a agosto y cinco respecto a septiembre de 2020.

También marca el peor septiembre de su historia Cuatro (5,1%), que pierde tres décimas respecto al mismo periodo del mismo periodo anterior, aunque mejorar en tres décimas su mínimo histórico de agosto (4,8%).

Mientras, su rival laSexta (6,2%) vuelve a ser la tercera cadena privada más vista y acumula ya 48 victorias en los últimos 50 meses. Es líder en target comercial sobre su rival con un 7,5%, aunque deja escapar la franja del prime time por dos décimas (5,3% vs. 5,3%).

Por grupos, Mediaset gana el mes por la mínima y gracias a contar con un canal más (27,4% vs. 27,3%). Sin embargo, Atresmedia lidera el prime time con un 26,6%, con la mayor distancia en septiembre desde 2013, a casi 2 puntos.

Además, la de San Sebastián de los Reyes es el grupo por el que más gente pasa, con 19,2 millones de contactos al día, siendo Antena 3 la televisión que más contactos acumula diariamente con 13 millones cada día, frente a los 11,5 de Telecinco.

