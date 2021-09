¿Cuánto depende Antena 3 de sus informativos, 'Pasapalabra' y 'El Hormiguero?

A menos de una semana para que finalice el mes, Antena 3 supera a Telecinco en tres décimas (14% vs. 13,7%). Y lo hace gracias a tres grandes pilares: las dos ediciones de sus informativos, Pasapalabra y El Hormiguero. Sólo ellos consiguen superar cada día la barrera de los dos millones y en el caso del informativo de Vicente Vallés y Esther Vaquero incluso los tres millones.

Pero, ¿hasta qué punto la cadena de Atresmedia depende de los datos de estos programas? Según datos de la consultora GECA, estos cuatro programas aportan a la media mensual de Antena 3 casi un tercio de su audiencia. Concretamente un 32,95%.

El concurso presentado por Roberto Leal, que promedia en septiembre un 21,7% y 2.109.000 espectadores, es el que más aporta con un 11,51%; seguido de Antena 3 Noticias 2, que con una media de un 21,2% y 2.421.000 espectadores, aporta un 7,67%.

Le sigue el programa presentado por Pablo Motos, que anota un 14,5% y 2,1 millones de espectadores y aporta un 7,26%, y la primera edición de Antena 3 Noticias, que marca un 19,8% y 2,4 millones de espectadores de media, apotando un 6,51% a la media mensual.

Como ya contamos hace unos días, estos datos hacen que sólo estos cuatro programas consigan superar a diario los dos millones de espectadores, e incluso Antena 3 Noticias 2 se haya disparado esta semana hasta en dos ocasiones por encima de los tres millones de espectadores.

A todos estos programas hay que sumar también el estreno de La Voz, que el pasado viernes 17 de septiembre consiguió reunir a un 20,6% y 2.219.000 espectadores, convirtiéndose en el mejor estreno de la nueva temporada televisiva.

Tres programas que pertenecían a Telecinco

Paradójicamente tres de estos programas (El Hormiguero, Pasapalabra y La Voz) pertenecían hasta hace unos años a Mediaset España. Sin embargo, el consejero delegado del grupo, Paolo Vasile, consideró que no eran rentables y terminaron en el grupo de San Sebastián de los Reyes.

El primero en mudarse fue el formato ideado por Pablo Motos y Jorge Salvador. Después de la fusión de Telecinco y Cuatro, el italiano decidió dejar marchar el programa de las hormigas porque, según su versión, les hizo "una propuesta económica indecente".

“A mí me gusta mucho Pablo Motos, pero tenía la necesidad de ganar inmensamente más. Y en una época de crisis y con la audiencia bajando, yo no podía darle lo que me pedía. Espero que Antena 3 se lo haya pagado porque lo merece”, decía.

El siguiente programa en saltar de cadena fue La Voz. En junio de 2018, tras cinco ediciones de adultos y cuatro de niños en Telecinco, el talent musical pasaba de manos de Mediaset a Atresmedia tras una mejor oferta económica del grupo dirigido por Silvio González.

La última mudanza la hacía Pasapalabra. Durante años, Mediaset mantuvo una batalla con ITV Studios por los derechos de emisión del popular concurso ya que se negaba a reconocer que la titularidad del programa pertenecía a la distribuidora británica porque, según denunció, algunas partes del programa, como el rosco y el nombre, no eran de su propiedad.

Sin embargo, en octubre de 2019 el Supremo ordenó el cese inmediato de la emisión y producción de Pasapalabra e impuso una multa de 14,8 millones a Mediaset por derechos de emisión del popular concurso, además de intereses desde la sentencia de septiembre de 2016 hasta que dejase de emitir el programa.

