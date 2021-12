Bochornosa pantomima de Frigenti y su novio y el poderoso enchufe de Porta en Secret Story

Noche especial en Secret Story. Reencuentros familiares y una expulsión histórica. Cristina Porta frente a Miguel Frigenti. Uno u otro, a casita. Dos pesos pesados de la edición, dos buques insignia. Cumplen a la perfección aquello que se dice de 'salir de Málaga y meterse en Malagón'.

Tanto monta, monta tanto. Qué dedo me corto que no me duela. Lo digo de otro modo: para mí atesoran las mismas razones para irse que para quedarse. Son titanes, monstruos de reality, pero mala gente. Apisonadoras emocionales. Por eso fueron íntimos en otro tiempo y ahora hacen como que se odian: porque se miraron y se identificaron. Su enemistad no es cierta y, cuando creen que nadie los ve, se cruzan sonrisas de medio lado. ¡Ay, ay!

No los soporto a ninguno de los dos, y créanme que me he esforzado. Son víboras. Mejor: vampiros, depredadores de cámara y foco. De fama. Dan miedo vistos desde la barrera. La una porque sabe latín y el otro porque lo chapurrea todo. Como decía, noche única y con novedosa dinámica: se han resuelto a la vez las nominaciones y la inmunidad y, además, todos los concursantes han recibido el calor y el apoyo de sus seres queridos tras casi 12 semanas de convivencia.

Los porcentajes han comenzado muy igualados. Qué novedad, ¿no? Sorpasso, lo llaman. El uno y la otra se escupen insultos, las espadas estaban en alto. "No me subestimes, te puedo ganar", le dice Miguel Frigenti. Y añade, soltando bilis: "Sucia de mierda, mala, se le ve como una bruja". Todo muy bonito y elegante como ven. Porta no se queda atrás. "No me esperaba los porcentajes tan reñidos. Tengo que irme feliz. No me daría rabia perder contra Frigenti". Y sigue, ella tan llana, tan de barrio: "Yo soy esto, esta tía normal. Mi padre es electricista y mi madre dependienta. Estoy súper orgullosa de lo que soy".

¿Eso a qué viene?, pregunto. ¿Le quita o le pone humildad y naturalidad esas raíces? Es como cuando dijo, dentro de la casa, concursando, aquello de que ella era periodista. No, Cristina Porta, amor, no: allí no eres periodista, eres concursante. Otra más. Igualita que el resto. Esperen, que viene Miguel Frigenti para rematar el percal. "Siento que he ganado al haber tenido la segunda oportunidad de perder. Me ha ayudado a perder inseguridades y me he quitado el sentido del ridículo".

Para completar su discurso acude a la casa su novio, Núah. Creo que se escribe así, no lo sé muy bien. Un hombre que parecía incómodo con esto de los realities, pero, oye, qué soltura. "Hacemos voces en la cama y terminamos en carricoche", le dice él a Jorge Javier Vázquez con mirada felina y gesto travieso. Y yo pienso: qué natural y campechano se le ve al chico para ser un medio este nuevo, cuanto menos, para él. A veces no sabía quién era Jorge Javier y quién Núah.

En un momento de la noche, me ha parecido bochornoso, deleznable, bajuno, sucio, inmoral, rastrero... cuando Miguel ha dicho lo que sigue, ¡forzando una carpeta indeseable!: "Yo estoy súper enamorado de mi novio, pero he experimentado aquí dentro sentimientos que no he experimentado fuera. A Jesús le veo y se me cae la baba. Le veo guapísimo y yo iría a saco con él". Qué pereza me da esto. ¿En serio? ¿Se piensa que somos tontos? Núah ve el momento y comenta, jacarandoso: "Pues nada, habrá que abrir la relación, ¿no, Jorge?. Nada, Jesús es lo que es y Miguel está enamorado de mí".

Risas y miradas cómplices con Jorge. Pero algo cambia. El presentador incide en el drama y el cisma que suponen -o quieren que supongan con calzador- las palabras de Frigenti. Jorge endurece el tono, y Núah le sigue el rollo, pero de una forma patética. Pone cara de malas pulgas, o lo intenta, tuerce el gesto, pero como actor malo de película de los domingos por la tarde. "Quiero verlo porque quiero pedirle explicaciones. No me creo esto", suelta. ¿Con qué novio me quedo; con el bromista que pide el poliamor o con el adolorido y afligido?

Patético, bochornoso. ¡Más cosas! Irene Rosales, la mujer de Kiko Rivera, ha ido a la casa para darle ánimos y arropo a Luis Rollán. Sí, ella que no quería saber nada de la tele y todo eso. Pero esa no es la cuestión: ¿acaso Luis no tiene familiares o gente más allegada que la mujer del hijo de una amiga que ya no lo es? Quiero terminar con los Gemeliers.

Dani llora por las esquinas por su novia, por sus padres y su hermano mayor... ¡los extraña y los quiere ver! El programa, siempre tan humano y empático, le lleva a su madre y su novia, pero con una condición: que elija a una de las dos para abrazarse. Llora, se desgañita, pero... elige a la novia. ¿Entendible? No lo sé, no lo juzgo. Bueno, sí, ¡es horrible! Menudo feo a una madre. ¡Indecente!

Expulsado: Miguel Frigenti

