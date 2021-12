El estreno de ‘En el nombre de Rocío’ será “pronto, pasado el puente”, según Carlota Corredera

Noticias relacionadas Revictimizar a Alicia Hornos para conseguir audiencia: la lección de Rocío Carrasco que ya ha olvidado Telecinco

Los espectadores de Telecinco esperaban que al inicio de este curso televisivo se estrenase En el nombre de Rocío, la segunda parte de la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva. Una producción anunciada originalmente para otoño, y en el la que Rocío Carrasco se despachará contra su familia por las cosas que han dicho de ella en los medios de comunicación. Sin embargo, las semanas pasaban y no se sabía nada sobre su puesta de largo.

Este jueves Carlota Corredera ha dado en Sálvame ligeras pistas sobre el estreno, pero sin dar fechas concretas. Así, explicó que el director David Valldeperas le estaba anunciando que “muy pronto, pasadito el puente, llegan noticias que vamos a poder comunicar en nombre de En el nombre de Rocío. Noticias muy deseadas”.

Además, creando un poco de expectación, Corredera afirma que “van a suceder cosas grandiosas” con esta serie, en la que Rocío Carrasco volverá a romper su silencio. La producción se anunció justo cuando terminaba Rocío, contar la verdad para seguir viva, y en el avance, se veían sobre la pantalla unos mensajes. “Pensaron que callaría para siempre. Pensaron que jamás se atrevería. Pensaron que Chipiona les pertenecía. Pensaron que su desprecio quedaría impune. Pensaron mal, y creyeron que la más grande no se dio cuenta de nada. Avaricia, envidia, secretos, traición, venganza, hipocresía. Ella también fue una víctima” se podía leer.

A continuación se ve a Rocío en la playa. “Sabían que yo no podía venir, por lo que para mí suponía, y por las condiciones en las que me encontraba. Yo no tengo que reconquistar Chipiona, solo tenía que volver, y ya lo he hecho”, aseguraba. A continuación, Rocío Carrasco afirmaba que es el momento de explicar por qué no tiene relación con Amador Mohedano, Rosa Benito, sus tíos José Antonio y Gloria, con sus hermanos Gloria Camila y José Fernando y con el propio Ortega Cano.

Sigue los temas que te interesan