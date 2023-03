Así fue el polémico salto de Bosco Martínez-Bordiú en 'Supervivientes 2023': ¿el mejor de la historia?

Bosco Martínez-Bordiú fue el protagonista de la primera emisión de Supervivientes: Conexión Honduras, con permiso de Patricia Donoso y su amago de abandono. El sobrino del mítico Pocholo no ha podido empezar más fuerte su aventura en Honduras al realizar un salto desde el helicóptero que infrigió las normas del programa.

El concursante formaba parte del grupo de nominados que no pudieron estrenarse el jueves en la primera gala del reality. Bosco comunicó a Ion Aramendi su intención de hacer algo "histórico". "Como me han dicho que volteretas no puedo porque es muy peligroso, ¿puedo hacer el récord más alto?", sugirió a lo que el vasco respondió desde Madrid: "Yo encantadísimo. ¿Te apetece la estratosfera?".

Sin embargo, pese a la petición que hizo el hijo del empresario Pedro Juan Blach y Clotilde Martínez Bordiú, el helicóptero no se elevó más metros y el concursante se precipitó al agua haciendo un mortal en el aire, algo celebró el presentador desde Madrid en un primer momento: "¿Es uno de los saltos más artísticos que he visto, no?".

La acrobacia de Bosco provocó los aplausos en plató, pero Kiko Matamoros fue el primero en frenar el júbilo. "Yo supongo que habrá habido alguien en la organización que no le habrá hecho mucha gracia", aseguró muy serio el colaborador. Y, efectivamente. Acto seguido, Aramendi comunicó que el concursante iba a ser sancionado.

Debate en redes

"Es un salto de alto riesgo. Es peligroso de verdad. Bosco no tendría que haber hecho esto y va a ser sancionado. Si le hubiera pasado algo... ¿Lo entendéis, no?", dijo explicando que él no había tomado la decisión. "Aquí [señalándose la frente] no pone organización, sino presentador. Lo deciden mis jefes". Y así fue, el sobrino de Pocholo fue excluido de las votaciones a mejor salto, lo que podría haberle dado el rango de líder de grupo.

La sanción de Supervivientes a Bosco generó un debate en redes sociales, pues muchos no dudaron en catalogar su salto como el "mejor de la historia" del reality. Tanto fue así que algunos espectadores cargaron contra el reality de Telecinco. "Me parece muy injusto que Bosco haya sido descalificado de la votación habiendo sido el mejor salto" y "Este salto se recordará como el mejor salto de la historia de Supervivientes, no me esperaba para nada y no merece la sanción" fueron algunos de los comentarios recogidos en Twitter.

