Una mujer se derrumba en 'laSexta Xplica' y José Yélamo para el programa: "Llevo semanas sin comprar fruta"

José Yelamo tuvo que hacer frente a uno de los momentos más duros que le ha tocado vivir desde que se puso al frente de laSexta Xplica. El presentador tuvo que arropar a una de las invitadas del programa al romperse en directo. Todo ocurrió en la última parte, cuando el espacio recogió diferentes testimonios de personas que están pasando por un delicado momento económico por culpa de las subidas de los tipos de interés en las hipotecas variables.

Una de las afectadas fue Yolanda Alba. Esta mujer contó que ha tenido que buscarse un segundo trabajo para poder hacer frente al pago de su préstamo hipotecario. "Mi banco no tiene ninguna voluntad de apoyarme, pero, igualmente, el lunes hablaré con mi banco, porque creo que me tengo que acoger al código de buenas prácticas. No me queda otra", aseguró.

Yolanda explicó que en abril tiene la siguiente revisión y con el Euríbor actual, su hipoteca ascendería hasta los 1.000 - 1.100 euros. "Esto es más que el sueldo de mi empleo que tengo por la mañana. Tres trabajos ya no puedo...", continuó la invitada resignada.

[Joaquín Prat no puede disimular su enfado y estalla ante una noticia de 'Ana Rosa' con brutales insultos]

Sin embargo, aun teniendo dos trabajos, a Yolanda no le da. "Estoy reventada porque yo esto lo he hecho en otras ocasiones con 30 años. Yo me considero joven, pero tengo 54 años y yo me lo noto. Son 12 horas diarias con fines de semana y ya de la cesta de la compra ni te hablo", afirmó. "Llevo semanas sin comprar fruta. Y salir es imposible. Hace meses que no voy a un cine. No se puede porque tengo otras prioridades que son comer y pagar gastos".

José Yélamo abraza a Yolada en 'laSexta Xplica'.

Yélamo abraza a la invitada

Fue entonces cuando la voz de Yolanda poco a poco se fue quebrando. "Ahora ya me estoy entristeciendo porque estoy viendo que la situación me supera. Yo ya pongo todo lo que está de mi parte, pero esto no avanza". Después comenzó a cargar contra los políticos: "A la Lagarde esta que vino el otro día [haciendo referencia su visita a Espejo Público], bonita, cuanto te apetezca nos dejas de asfixiar".

"Yo ya me encuentro en un momento en el que tengo pocos días de fiesta, pero los que tengo, es que lloro de la impotencia. Yo ya no puedo hacer nada más. Esto lo dejo aquí para los políticos y para todos los que nos están escuchando, que ya está bien", siguió para referirse al caso Mediador. "Dejemos de robar, la fiesta, la coca, la prostitución y pongamos las cosas donde hay que ponerlas. Que ya está bien".

Instantes después, Yolanda rompió a llorar cuando la economista Laura Blanco hizo un alegato de apoyo. Yélamo, muy empático, no dudó en dar un abrazo a la invitada y cogerle de la mano: "Yolanda, yo te deseo mucha suerte. Ya sabes que aquí te queremos mucho y que esta es tu casa. Ojalá las cosas mejoren pronto. Aquí nos tienes para lo que te podamos ayudar".

mujer-llora-lasexta

Sigue los temas que te interesan