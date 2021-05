La tragedia asola 'Love is in the air' con un grave accidente antes de la boda de Eda y Serkan

La tragedia asola 'Love is in the air' antes de la boda de Eda y Serkan

A pesar de continuar por debajo del millón de espectadores y de la barrera del 10% de cuota de pantalla, Telecinco sigue apostando por la comedia romántica turca Love is in the air en la noche de los martes.

No obstante, la serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin se emite a partir de las 23 horas, justo después de la emisión de la primera parte del debate de Tierra de nadie, que en ese momento pasa a Cuatro.

Según se puede comprobar en la parrilla de programación de Telecinco, Love is in the air irá desde las 23:00 hasta la 01:45 horas, por lo que habrá tiempo suficiente para que la cadena emita varios episodios.

Así, todo parece indicar que la ficción podría llegar esta noche a uno de los momentos clave de la primera temporada de la ficción y que cambiará el destino de Eda y Serkan para siempre.

¡ATENCIÓN, SPOILERS!

En los 86 y 87, la cuenta atrás para la gran boda de los protagonistas ha empezado: las flores, el lugar y los invitados ya están preparados. Además, Serkan, Eda y sus amigos disfrutarán de un fin de semana en un complejo en mitad del bosque.

El gran momento llegará en el episodio 88, justo después de que se puedan ver las escenas eróticas que fueron consideradas por el organismo regulador turco como contrarias a "las tradiciones de la familia turca".

Pues bien, al final del capítulo, la tragedia asolara la vida de Eda ya que el avión de Serkan desaparece de camino a Italia. Eda se derrumba en el suelo con su vestido de novia, mientras que todos los reunidos para la boda están asombrados y temerosos.

"Señoras y señores espectadores. El famoso arquitecto Serkan Bolat volaba en su avión privado cuando se ha perdido la comunicación con la aeronave. La última vez que contactaron con el avión fue hace dos horas y desde entonces no han recibido señal. Se supone que el avión se ha estrellado durante su trayecto", se escucha decir a la presentadora del informativo.

"Tranquila, todavía no lo sabemos", intentan calmar sus amigas a Eda, mientras ella recuerda las últimas palabras que le dedicó Serkan. "Mañana serás Eda Bolat. Envejeceremos juntos. Dime, ¿estás preparada?".

"¿Dónde está Serkan?", empieza a gritar la joven antes de desmayarse, mientras la madre de Serkan no consigue articular palabra. ¿Habrá muerto el joven arquitecto en este accidente? ¿O aún queda la esperanza de que haya salvado su vida?