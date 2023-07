Los hijos de Michael Jackson escriben a Alfred García tras su imitación en ‘Tu cara me suena’

Alfred García se ha convertido en uno de los concursantes más punteros de la actual décima temporada de Tu cara me suena. De hecho, él es junto a Andrea Guasch, Miriam Rodríguez, Jadel y Merche uno de los que se juegan la victoria en la gran final, que se emitirá el próximo viernes en Antena 3. A diferencia del resto de galas, el programa no se ha subido a la plataforma atresplayer, por lo que habrá que verlo durante su emisión en lineal para descubrir al vencedor.

A pesar de haber tenido una buena trayectoria, Alfred no consiguió ganar su primera (y única) gala hasta el programa número 10, cuando imitó a Michael Jackson con su popular tema Billie Jean, siendo para muchos el mejor Michael Jackson de la historia del programa.

En aquella ocasión, Alfred decidió donar los 3.000 euros del premio a The Heal Los Ángeles Foundation, fundada por los hijos del artista, y el gesto de García no ha pasado desapercibido al otro lado del charco. Y es que han contactado con él a través de las redes sociales para agradecer el gesto.

“Hace unos días, Prince (hijo de Michael Jackson) y John me escribieron para darme las gracias por haber donado el premio de 3.000 euros como ganador de la gala 10 de Tu cara me suena a su fundación The Heal Los Ángeles Foundation”, compartía el que fuese concursante de la última edición del Benidorm Fest. “Fue con la actuación de Billie Jean. Me quedé sin palabras. No sabéis la alegría que me llevo en el cuerpo. Gracias por escribirme y publicar la actuación. Es un honor formar parte de vuestro equipo. ¡Viva Michael Jackson!”, terminaba diciendo el eurovisivo.

Por otro lado, la propia fundación de los hijos de Jackson compartieron en sus redes sociales la imitación de Alfred García. “¡Muchísimas felicidades y gracias a Alfred García que ganó el concursto Tu cara me suena Gala 10! Interpretó la canción y el baile icónicos de Billie Jean y la lección de Heal LA para recibir las ganancias, superó los 3000 dólares”, escribían.

Por otra parte, hay que decir que Alfred a quien imitará en la gran final de TCMS10 es Antony and the Johnsons, e incluso ha pedido hacerlo con una banda real, para darlo todo en el escenario. A diferencia de otros años, en los que la final se emitía en directo, en esta ocasión será grabada, y la victoria no la decidirá el público que está en casa, sino el que está en el plató.

