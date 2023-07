Andrea Guasch, Jadel, Alfred García y Merche completan el quinteto de finalistas de 'Tu cara me suena'

Merche, Jadel, Andrea Guasch, Miriam Rodríguez y Alfred García, los finalistas de la décima edición de 'Tu cara me suena'.

La décima edición de Tu cara me suena ya tiene a sus cinco finalistas. Tras clasificarse Miriam Rodríguez en la primera semifinal, los siguientes han sido Andrea Guasch, Jadel, Alfred García y Merche, por ese orden según la clasificación general. Una decimoquinta gala que vivió un momento histórico, puesto que la cantante residente en Pinto ganó por quinta vez el programa imitando a The Bangles con Eternal Flame, siendo la única de esta temporada en lograr dicha hazaña.

Antes de conocer al ganador de esta décima edición, Andrea Guasch cerró el círculo que comenzó con su Chanelazo en aquella primera gala en la que clavó a la representante española de Eurovisión en 2022. La barcelonesa brilló con una nueva actuación que se une a sus anteriores victorias. La exestrella Disney fue la primera de esta edición en ganar por segunda vez, lo hizo imitando a Ángela Carrasco.

También fue la primera en alzarse con la máxima puntuación por tercera vez, imitando a Ariana Grande junto con Famous, quien encarnó a The Weeknd. Y ha sido la única que ha logrado ganar por cuarta vez, lo hizo imitando a Halsey. Con su quinta victoria, Guasch se convierte en la concursante que más ha ganado galas en esta edición, por encima de Miriam Rodríguez (primera finalista), quien sólo ganó en tres ocasiones; de Jadel, que también ganó; de Merche, que se alzó con la victoria en dos ocasiones; y de Alfred García, que sólo ganó una.

No las tuvo todas consigo Guasch para alzarse con su quinta victoria. El jurado le concedió la máxima puntuación de forma unánime. Sin embargo, el público sólo le dio 11 puntos, logrando Merche llevarse los 12. Dado que la gaditana había quedado quinta en la puntuación del jurado, el voto del público no impidió que la barcelonesa tuviera su quinto trofeo.

Los artistas que los finalistas imitarán en la final son...

Habrá que esperar si sus cinco victorias se traducen en que sea la ganadora definitiva de esta decimoquinta edición. Los cinco finalistas ya tienen elegido al artista al que imitarán. Andrea Guasch se ha puesto un auténtico reto, pues imitará a Beyoncé. No lo tendrá fácil, dado que Miriam Rodríguez imitará a Lady Gaga. Jadel ha elegido meterse en la piel de Carlos Rivera. Por otro lado, Merche buscará la victoria imitando a Natalia Jiménez y Alfred García tendrá el reto de imitar a Anohni, la vocalista de Antony and The Johnsons.

Por primera vez en la historia del programa, la final no será en directo. Dado que las grabaciones del talent show comenzaron en octubre del año, cinco meses antes de que comenzasen sus emisiones. De ahí, que su gran final fuese grabada. El ganador de esta edición será elegido por el público presente en el plató y no por los espectadores.

