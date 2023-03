Se avecina 'Andreazo': Andrea Guasch, el gran as que ‘Tu cara me suena 10’ escondía bajo la manga

Andrea Guasch en el posado oficial de 'Tu cara me suena'

Desde hace varios años, Tu cara me suena preestrena sus programas en ATRESplayer Premium una semana antes de su emisión en directo. Normalmente, tanto el público como la prensa especializada respetan (respetamos) el contenido y no se publica informaciones sobre el desempeño de los participantes, ni quién gana la gala, ni se filtran imágenes. Por ejemplo, en la edición anterior, Rasel fue una auténtica sorpresa con su imitación de Måneskin, ganadores de Eurovisión 2021, pero no generó conversación hasta que se vio en abierto.

Este año, sin embargo, ese pacto no escrito de no hacer filtraciones se ha roto con Andrea Guasch, quien en la primera gala imitará, como a estas alturas sabrá todo el mundo, a Chanel Terrero, representante de España en Eurovisión 2022, que con el tema ‘SloMo’ logró una tercera posición que supo a victoria.

La verdad, no es para menos que Andrea ya esté dando de qué hablar, y es que su puesta de largo en el programa es, sencillamente, espectacular. Y la sorpresa es todavía mayor si tenemos en cuenta que, aunque sepa hacer de todo, pensamos en Andrea como una actriz, y no como una cantante o bailarina. En tres minutos ha quedado claro que esta joven de 32 años es puro talento y disciplina, hasta el punto de escribir su nombre con letras de oro en su primera noche en el plató.

Lo más delicioso del caso es que Andrea, a diferencia de otros compañeros, no tiene un perfil que resultase llamativo en el listado de concursantes. Dentro del mundo de la interpretación es conocida, sí, pero su nombre no es tan fácil de escuchar en la calle (o en otros programas de televisión) como los de Josie, Merche o Susi Caramelo. De ahí que la sorpresa de su gran actuación resulte más sorprendente, pues no partía con todos los ojos puestos en su persona.

No hay duda que Andrea Guasch tiene tablas. Y muchas. Seguro que aquellos que tienen un pie en los 20 y otro en los 30 recordarán su trabajo, siendo una adolescente, en la serie de Disney Channel Cambio de clase, donde interpretaba a la presumida Valentina. Una ficción de episodios cortos que también se pasó por La 1, y que durante años se emitía en forma de maratón en las madrugadas del canal del ratón Mickey.

Su relación con Disney fue más allá y la vimos también en La gira, serie en la que dos grupos musicales adolescentes, los Pop4U y Los Cuervo compartían una gira de conciertos. Ahí Andrea no fue cursi, sino todo lo contrario: era Sara Cuervo, una rockera malota, que intentaba mantener distancia con los chicos de Pop4U. Curiosamente, la líder de esta banda estaba interpretada por Lucía Gil, quien también fue concursante de Tu cara me suena, y que fue segunda finalista en la temporada sexta. Como chica Disney también grabó varias sintonías, participó en la versión alemana de Cambio de clase y concursó en los Disney Channel Games: Las olimpiadas Disney, donde se codeó con Miley Cyrus, Selena Gomez y los Jonas Brothers.

Es en el teatro, sin embargo, donde más ha trabajado Andrea Guasch, especialmente, en el musical. Ha representado Hoy no me pudo levantar como María, la protagonista femenina, y también forma parte del equipo de La llamada, el aclamado musical de Los Javis, de nuevo, como María, la protagonista que siente la llamada de Dios. A esto le sumamos, además, que tiene su propio grupo musical, Hotel Flamingo, junto a su marido.

Tu cara me suena nos va a permitir ahora ver a Andrea cada viernes por la noche durante unos cuatro meses, y demostrará de qué madera está hecha. La competición no ha comenzado a emitirse en abierto y ya se ha robado el foco. Y seguro que su Chanelazo solo es un anticipo de todo lo que está por venir. Se avecina Andreazo.

Sigue los temas que te interesan