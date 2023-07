Susi Caramelo la lía en ‘Tu cara me suena’ inventándose en español un tema de Katy Perry

En Tu cara me suena hay concursantes que en ocasiones se han inventado la letra de las canciones, principalmente, por una falta de estudio. Y un caso muy recordado en ese sentido es el de Los Chunguitos. Sin embargo, esta noche, con Susi Caramelo se ha vivido algo muy diferente, y es que, por su cuenta y riesgo, ha decidido interpretar en castellano y de manera libre la canción que tenía que cantar en inglés, Last friday night, de Katy Perry.

En principio, cuando el pulsador decidió la semana pasada que tenía que imitar a Perry, Susi se mostró muy contenta. Su gozo se fue a un pozo cuando supo que tenía que hacer este tema, en cuyo videoclip aparece como una nerd de instituto, con un aparato corrector en los dientes. Unos brackets que ella lució en la actuación y que, según desveló, le habían provocado algún disgusto en los ensayos, pues en un momento ella pasa de fea a guapa, lo que ha definido como “feapa”.

“Hoy te has inventado la letra. Vas en castellano cuando la canción va en inglés”, advertía Manel Fuentes en la entrevista previa. Sobre su invento, la humorista explicó que ha hecho “una adaptación literal. Bueno, literal no es, es una adaptación libre. Es algo que no lo ha hecho nadie, y he dicho voy a innovar”, relataba, pero el presentador le interrumpía para decir que si no lo ha hecho nadie por algo será. “Siempre miro por le espectador y veo que hay mucha gente que, como yo, no sabe inglés, y la voy a traducirles para que se enteren un poco de algo”, continuaba diciendo la concursante.

Fuentes, además, sacó el origen del apellido artístico de Susi, Caramelo (su apellido real es Cabero) pues creía que le decían así por la calle. La concursante le preguntó que por qué se inventaba las cosas, y le aclaró que no, que caramelo se lo empezó a llamar un amigo con el que ya no tiene trato.

Una vez hizo su número, Àngel Llàcer quiso hacer una valoración: “Yo agradezco de todo corazón, que hayas hecho una traducción. La verdad es que tampoco distinguía mucho cuando cantabas en inglés o en español. Te agradezco que hayas hecho esto para llevar las canciones alrededor del mundo y que todas las canciones sean comprensibles para todo el mundo”, exponía con mucha sorna. Lolita, por su parte, aseguraba que de lo poco que había entendido bien era la frase en la que hacía referencia a la clamidia.

