María Patiño ha soñado que Tamara Falcó decide por la mañana no casarse con Íñigo: “Soy medio bruja”

Dentro de pocas horas, Tamara Falcó e Íñigo Oniega se van a dar el sí quiero en el palacio El Rincón, y no hay programa de crónica social que se escape a este evento. Tras la visita del hermano de la novia, Julio José Iglesias, a Y ahora, Sonsoles, Viernes Deluxe se acercó al hotel donde se estaba celebrando la preboda. Y antes de dar paso a una reportera, María Patiño ha querido explicar a la audiencia que ella ha tenido una suerte de visión sobre lo que pasará mañana, razón por la que en lugar de afirmar que se casaban optó por construcciones como “parece ser”.

“Digo que tal vez mañana se den el sí quiero porque esta noche he soñado que no se casa”, aseguraba la comunicadora gallega. “Te lo digo en serio, yo he soñado que mañana Tamara a las 10 de la mañana decía que no se casa. Y yo soy muy bruja”, añadía después Patiño, para dar paso, ya sí, a la periodista Marta Aparicio.

Tras la conexión, en la que se relató que los novios entraron por una puerta diferente al resto para que la prensa no les retrate, María Patiño ha hecho una advertencia a Tamara. Y es que ha recalcado que se trata de un enlace con muchos patrocinios, que por momentos le recuerda a la teletienda Mejor llama a Kiko, la cual presenta Kiko Hernández. “Es muy importante la presencia de los medios para dar publicidad de esas marcas que colaboran en tu boda”, apuntaba Patiño, dirigiéndose a Tamara Falcó. “Por lo tanto, sería muy bueno por tu parte y por la de tu futuro marido que salieseis un poco, pues a darnos las gracias, a decirnos cómo estáis. Porque todos estamos colaborando de una u otra manera en esa boda”, finalizaba María, no sin expresar bonitos deseos para los dos, “pero no deja de ser una boda muy publicitaria”.

[Julio José Iglesias propone a Sonsoles Ónega tener hijos juntos antes de que sea madre Tamara Falcó]

A continuación, María dio la bienvenida a los colaboradores que participan en Viernes Deluxe esta noche, y se paró especialmente en Pilar Vidal, a la que llamó “puriempleada”. Y es que Pilar ha realizado intervenciones esta semana en Y ahora, Sonsoles, y mañana también trabajará en el programa especial de Antena 3 sobre la boda. Y sin cortarse, le pidió a Pilar que antes de irse con Sonsoles contase en el Deluxe todo lo que pueda comentar sobre en enlace.

Sigue los temas que te interesan