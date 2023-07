Los planes que tiene Unicorn para Ana Rosa en las tardes y Ana Terradillos y Joaquín Prat en las mañanas de Telecinco

Unicorn Content tiene el importante reto de liderar el cambio de rumbo de Telecinco que se fructificó con el final de Sálvame el pasado 23 de junio. La compañía presidida por Ana Rosa Quitana será la que más horas de televisión genere en la cadena principal de Mediaset España el próximo curso, al acaparar mañana, tarde y fin de semana. Y no lo tendrá fácil, pues Telecinco atraviesa por su peor momento de la historia en audiencias, al pelear por no bajar del doble dígito.

"Estoy encantada con todos los programas. Es maravilloso porque hay confianza", asegura a BLUPER Xelo Montesinos, CEO de Unicorn Content, con la que hablamos sobre todos los retos que tiene por delante su empresa. Empecemos con TardeAR, el nuevo magacín con el que saltará Ana Rosa a las tardes para ocupar el hueco que deja Sálvame. "Eso sí que ha sido un reto", dice Xelo explicando que ahora el formato se encuentra en una "época de germen" recopilando "ideas de hacia donde queremos ir".

La directiva no cierra la puerta a que el programa tenga política. "Es un infoshow, información y show. La parte de entretenimiento la tendrá, pero luego tienes a la mejor para darle la vuelta si hay un tema informativo", responde la mano derecha Quintana. "Ahora, no va a ser El programa de AR, que ya ha cumplido una época", dice insistiendo en la "forma". "Llevo toda la vida haciendo magacines y, al final, es el lazo que le pones. Ese lazo es si tengo que hacer más plató, más exterior... El programa te va cambiando según las necesidades".

"Lo que más me gusta de los magacines es que van cambiando y pasan por muchas fases. Primero puede interesar más el reality, luego la política... Cuando empiezas, tú pones un escaparate, entras en la tienda y lo vas cambiando", dice Montesinos. "En un formato cerrado poco tienes donde innovar, pero en un infoshow, las posibilidades son maravillosas. También es importante la escaleta, para saber lo que quiere España en estos momentos".

La CEO de Unicorn no tiene miedo a la sombra de Sálvame, el buque insignia de Telecinco en los últimos 14 años. "¿Sabes qué pasa? Que yo he hecho la tarde muchos años con Sabor a ti y con todo tipo de especiales. Conozco la franja e incluso he competido contra Aquí hay tomate", responde. "Tienes que ir renovándote, y, en esa renovación, es el arte de no dejar lo maravilloso que tenía Sálvame, pero además de aportar más novedad", asegura añadiendo que "tengo en mi cabeza algunas novedades que van por otro terreno y que pueden ser muy interesantes".

La 'guerra' con La Fábrica de la Tele

En cuanto a los rostros que acompañarán a Ana Rosa en su nueva aventura aÚn no hay nada decidido. ¿Podría tener sitio algún rostro de Sálvame como Chelo García Cortés o Gema López? "Trabajaron con nosotros en ¿Dónde estás corazón?, pero aún no hemos llegado a ese momento. Tenemos que ver hacia donde vamos de contenidos, si vamos más a corazón o a actualidad. Estamos viendo gente nueva, pero seguiremos fieles a nuestro estilo, apostando por rostros muy consolidados y, poco a poco, meter gente nueva de la casa como reporteros", responde Montesinos. "Siempre intentas que sea experiencia y novedad".

De la famosa guerra de productoras entre Unicorn Content y La Fábrica de la Tele, Xelo confiesa tener una "buena relación tanto con Adrián [Madrid] como con Óscar [Cornejo] es buena, les admiro muchísimo". "Es verdad que últimamente no nos hemos visto porque cada uno está con lo suyo. Y luego el contenido, al final un programa tiene un contenido, una forma de ver, colaboradores... Más allá de eso, yo creo que hay un respeto mutuo. Doy fe, lo he vivido".

"El reto es hacer un programa más a imagen y semejanza de Ana Terradillos y Joaquín Prat por las mañanas"

El salto de Ana Rosa a las tardes ha implicado el final de El programa de AR. Tal y como confirmó Mediaset hace unos días, las mañanas de Telecinco pasarán a tener dos programas diferentes. "Aún no tenemos título", confiesa. "El fondo seguirá siendo el mismo, tratando crónica social y actualidad". Así, Ana Terradillos tomará las riendas en la primera parte de la mañana, mientras que Joaquín Prat cogerá el testigo después: "Será más largo, más contenedor, donde te caben todas las secciones".

"Es un impulso. Hay una línea continuista que el público reconoce pero, por otra parte, es una manera también de volver a ponerte las pilas", dice reconociendo que "el reto es hacer un programa más a imagen y semejanza de sus presentadores", como había ocurrido con Ana Rosa. Su salida, por cierto, ha hecho que el resto de cadenas se muevan. "Empieza una nueva liga".

'Fiesta' seguirá los fines de semana

Xelo, además, avanza que Ana Rosa Quintana, que se ha cogido unos días de descanso, volverá para las elecciones y aguantará hasta el 25 de julio al frente de su programa. Es decir, que estará dos días analizando los resultados de las comicios. Luego, comenzará El programa del verano con Joaquín Prat y Patricia Pardo, que se irán de vacaciones siendo Beatriz Archidona la encargada de tomar las riendas del formato. En las últimas semanas de agosto, Pardo volverá a acompañarla.

El aterrizaje de Terradillos a la franja matinal hace que Unicorn tenga que buscar un rostro que la sustituya en Cuatro al día, que continuará en Cuatro. Por de pronto, ahora en verano, Mónica Sanz pilotará el formato. Por último, Xelo Montesinos también confirma que Fiesta seguirá en las tardes de los fines de semana. "Emma García ha sido un descubrimiento. Lleva las cinco horas con mucho estilo".

'Fiesta'.

