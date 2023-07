Cristina Tárrega, sin filtros: "En 'Sálvame' hay gente con mucho talento que no tendrá problemas en el trabajo"

Tan pronto habla de un dermatólogo viral que saca pus como sacar a relucir el eterno fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. Cristina Tárrega es un torbellino. Es puro nervio. Como bien dice el título de su nuevo programa, La vida sin filtros, que se estrena este sábado (22.00) en Telecinco, la presentadora no tiene filtro ninguno y no le importa hablar de lo que sea. "Yo soy de escuchar. Ahora, no me preguntes lo que opino porque te lo voy a decir", asegura a un grupo de medios, entre los que se encontraba BLUPER.

Producido por Unicorn Content (El programa de AR), La vida sin filtros es un espacio que combina emotainment y talk-show. Cada programa estará vertebrado por un tema central (asuntos de familia, problemas vecinales, infidelidades...). Todos esos temas serán tratados "sin filtros" por la que fuera presentadora de Territorio comanche y por varios colaboradores, entre los que se encuentran Boris Izaguirre, Alessandro Lequio, Carlos Baute, Ágatha Ruiz de la Prada y Charo Reina, entre otros.

La sección 100 segundos es la gran novedad. En ella, los participantes hacen un emocionante ejercicio terapéutico de reconciliación... o no. "Queríamos recuperar la palabra en plató", dice Manuel Villanueva, director general de Contenidos de Mediaset España, que confirma que su continuidad en la parrilla "dependerá del público". Por ahora, se han grabado ocho entregas. "Ojalá pase a ser en directo", apunta Tárrega.

¿La gente aún sigue contando las cosas en la era de las redes sociales?

Yo creo que sí que hay personas que son muy de verdad en las redes, que te asustan y dices '¡madre mía!'. Yo, por ejemplo, veo un dermatólogo que no hace más que sacar cosas con pus. ¿Esto es necesario, todo el rato apretando? Las redes las carga el diablo, porque tienen mucho de positivo y muchísimo de negativo también. Yo a las redes no les hago caso y cerré mi Twitter hace mucho tiempo. Tengo uno que lo miro para mirar las noticias que escribís, pero el resto tampoco me importa porque creo que no es bueno estar tan enviciada con las redes. Son mágicas para unas cosas, yo me he enganchado a las recetas y el momento dieta.

¿La gente quiere seguir viniendo a la televisión?

Es que la tele tiene detrás a mucha gente trabajando para que cuando tú vengas, tengas lo mejor. No tiene nada que ver con las redes sociales. Se cree que pueden acabar con todo, pero yo creo que no porque,al final, las redes las manejas tú mismo, a tu propia conveniencia y la tele tiene otra transparencia. El impacto es diferente, y lo mismo ocurre con la magia de la radio y con la prensa escrita. Cualquier artículo vuestro me supone mucha más confianza que lo que pueda ver en la red.

Presentas La vida sin filtros sin ningún tipo de guion y sin conocer la historia de los protagonistas. ¿Cómo te has preparado?

Mi trabajo ha sido el que tengo diariamente: mantener la mente tranquila. ¿Para qué os voy a engañar? Llevaba mucho tiempo de perfil esperando este programa con cosas que no me gustaban y cosas que sí, pero que creía que no todo valía la pena. He tenido que esperar este momento para volver a enfrentarme a las audiencias y a conducir. Lo he hecho durante mucho tiempo, pero no llegaba. Yo no lo veía, no había feeling. Mientras esperaba, me he dedicado a la comunicación, al posicionamiento de marcas, a aprender otras cosas, a los mundos de los GRPs [unidad de medida que se usa en planificación publicitaria de medios y audiencia], cómo gestionar crisis...

Me he entretenido hasta que llegara este formato y me he preparado haciendo una labor pedagógica. 'Cris, has hecho estos programas, han sido ocho regalos'. Estoy feliz, pero mi sueño es, que si este formato va hacia delante, que se haga en directo. Yo estoy muy orgullosa del equipo La vida sin filtros, y es la primera vez que no me preocupo, me ocupo. Que sea lo que sea, yo sé que llego con unas semifinales y la final de La Voz Kids, pero bueno... En mi vida nunca nada fue fácil, absolutamente nada. Acordaros de Sola en la ciudad, que no tenía ni atrezzo. Y no soy de pedir mucho, solo unos caramelos de jengibre, y me puedo vestir igual en el camerino, que en la sastrería que en el baño. Me da igual, ir en yate que coger una silla de rallas a pie de playa. No hay que impresionarse con el mundo de la tele, porque soy tan igual como vosotros.

Es la primera vez que realizas esta labor pedagógica, ¿no?.

La vez que no la hice, me la hizo mi padre. '¡Schh, a tierra!', me dijo. Y hay que hacerlo porque yo siempre he sido muy empática con las cabezas, me gustan mucho los seres humanos. Y si me das a elegir una boutique y una casa con personas, aunque me regales todo lo de la boutique con las mejores marcas, yo me voy siempre con los seres humanos. Me gustan las cabezas de todos. Me aporta mucho, y me duele mucho cuando lo pierdo. Por eso, yo no creo que exista la muerte, no me lo quiero creer. También me hago una labor pedagógica y digo 'no, estamos por ahí todos'.

Cristina Tárrega estrena este sábado 'La vida sin filtros' en Telecinco.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido en el programa?

He vuelto a ver la generosidad de los que os leen, que vosotros no sois conscientes de la gente que os lee. En la radio dices 'estoy solo' y te puedes incluso depilar porque no hay nadie. Bueno, hay un montón de gente escuchándote y entras en sus casas, y en la tele me ha pasado lo mismo. He vuelto a ver que el que no está en nuestro mundo es muy generoso. Me ha sorprendido la de cosas que me pueden contar.

¿Tú venías receptiva?

A mí me gusta escuchar, no me gusta la gente de entrevista que habla todo el rato ella o él. No se puede entrevistar a Frank Sinatra y ponerte a cantar. ¿Esto cuántas veces lo habéis visto? Qué pereza. Lo puedes llamar así o que te gustas mucho, entonces, como yo no me gusto nada, que también tengo mis complejos, pues me gusta mucho escuchar. Soy de escuchar. Ahora, no me preguntes lo que opino porque te lo voy a decir.

¿Te ha pasado factura decir lo que piensas?

Todo el tiempo. Cada cuarto de hora.

¿Y no aprendes?

No voy a cambiar. ¿A estas alturas? Si los que me quieren, ya me quieren y me quieren mucho. Y yo ya he vivido la situación de estar sola, con mis padres en Valencia y yo con un niño de nueve años y medio, y mi marido en China. Y coge avión para allá y otro para acá. Y aun así he aprendido muchas palabras en chino como Wo ài ni, que significa 'te quiero'.

¿Te hace especial ilusión que el programa se estrene en un momento de cambio en Telecinco hacia una televisión más familiar y amable?

Pues sí. Va más con lo que yo me he educado. ¿Cuándo hacéis las cosas no pensáis en los que más queréis lo que opinarán? Pues entonces yo pienso que estoy en el momento en el que mejor voy a ser vista. Es un programa con tanto respeto y tan respetable, aunque sé que tengo que ir poco a poco, ¿eh? Esto es como el Cholo, pero sin cobrar lo que cobra (risas). Partido a partido. Qué gran titular, ¿no?

¿Cómo ha vivido Cristina Tárrega el final de Sálvame?

La primera llamada que yo tuve fue la de Jorge Javier Vázquez. Fue especialmente cariñoso, siempre lo ha sido conmigo. ¿Cómo he vivido lo de Sálvame? Pues hombre, yo también he vivido las mías cuando me han dicho 'hasta aquí'. Se acabó el día, se acabó la romería. Esto es la televisión y hay un cambio de ciclo y lo hemos vivido todos. Hay gente con mucho talento en ese programa que no va a tener problema de trabajo. Os hablo los de detrás de las cámaras, porque me importan los de delante, pero también los de detrás. Pero que no pasa nada, son ciclos, es una nueva Mediaset y a mí me ha tocado ahora, pues perfecto.

¿Cómo te va a afectar el salto de tu jefa Ana Rosa a las tardes? ¿Seguirás colaborando en su nuevo programa?

Nunca se ha mostrado como jefa. Jamás. He visto a gente mucho menos jefe que va de eso, y sin embargo, Ana es muy natural. ¿Qué si me paso yo a las tardes? Yo en septiembre te digo que estaré en República Dominicana porque tengo una convención y después tengo que ir a Panamá. Yo trabajo con compañías internacionales y estoy como la canción de Haz conmigo lo que quieras, nena. Lo mismo le he dicho a ella. Nosotras somos compañeras y si quiere que esté con ella, lo estaré, y si tengo que estar con Joaco [Joaquín Prat], estaré con él, y si tengo que estar contigo, pues llámame, silba y vamos para allá.

¿En los últimos años te ha tocado mediar entre tus compañeros de Ana Rosa y los de Sálvame?

Como todos, sí. Yo estoy ahí para quien me necesite. Ya me decía Xavier Sardá que si me creía la de Calcuta. A mí me gusta que la gente sea feliz, me compensa mucho y no me engorda. Yo si tienes un problema, te ayudo y encima no cojo ni una caloría.

¿Te ha hecho daño alguno de estos piques especialmente?

Sabéis perfectamente que sí. Yo tuve mi momento en el que tiraron contra mí, y sin motivo ni causa. Pero eso pasó. No me hace daño el mediar entre gentes, bueno sales esquilada entre parejas. No, no, no. Entre amigos, sí, porque el luto por la pérdida de un amigo es mucho más duro que el duelo por una pareja. Nos enfadamos por tonterías a veces y, cuando me pasa, cierro los ojos, y me acuerdo del 11 de septiembre. Ese día está tremendamente grabado en mi memoria, al ver caer esas dos torres dije 'no somos nadie'. En el día a día no nos podemos matar por chorradas.

Cristina Tárrega presenta 'La vida sin filtros' en Telecinco

¿Qué te parece la fuga hacia Atresmedia de rostros que han estado históricamente vinculados a Telecinco?

Uy, yo me he ido con tantas cadenas. Os digo las mías. Mirad: en La 1, en Telemadrid, en Antena 3, en Canal Nou... Bueno, mi jefa Ángeles [Yagüe] se enfadó mucho cuando me fui de Telemadrid a la tele nacional. Bueno no sé si se enfadó, pero me ignoraba un poco.

¿A ti también te ha llegado la oferta?

Cuando te llega, no se dice. Eso es mentira. Estos de 'me han tanteado'. Esto es como el fútbol. O sea, vamos a ver. Florentino quiere a Mbappé, lo quiere. Dejémonos de gilipolleces. Yo eso no lo veo, igual sí, pero mi pituitaria me dice que no. Cuando uno se quiere ir, se va el mismo día que se lo dicen porque es un tema o bien de proyecto o casi siempre, que creo que es una equivocación, económico. Pero ojo, que el dinero lo carga el Diablo. ¡Cuidado con los dineros!

¿Te ha llegado a pasar?

Sí, era muy joven y creo que el covid me ha dejado sin memoria. En mi caso no fue televisivo, fueron cosas personales donde inviertes en cosas que te van a dar un rendimiento. Yo siempre le digo a quien me dice que está enganchada a las criptomonedas: 'Uuuuu'. El dinero es tan efímero. Lo necesitas para vivir, pero tienes que saber gastarlo y tienes que saber compartirlo. Si tú tienes dinero y no lo sabes compartir, ¿qué eres, el más rico del cementerio?

