Sonsoles Ónega vive un momento '¡tierra, trágame!' en su programa tras una conexión en directo

Si hay un punto que suele funcionar muy bien en Y ahora, Sonsoles es la espontaneidad. El programa vivió uno de esos momentos este pasado viernes 30 de junio a la hora de cubrir la boda de Marcos Llorente y Paddy Noarbe. El magacín envió a un reportero a Mallorca para cubrir el evento, del que se supieron algunos detalles, como que “habrá un socorrista en la boda hasta las seis de la mañana”, lo que ya apunta a que será un auténtico fiestón que durará hasta el amanecer.

Mientras el reportero compartía esa información, podía verse detrás de él a un hombre musculoso que parecía estar vigilando la zona. Dado el atractivo del caballero, la presentadora quiso saber más. “Ese señor de detrás de ti, ¿ése qué es?”, preguntó interesada. Mientras que el reportero se acercaba al varón, se pudo escuchar desde plató que Valeria Vegas lanzarle un piroto. “Pues un buenorro”, dijo.

El reportero se acercó a lo que parecía ser un vigilante y reveló el motivo de que estuviese ahí. “Pues te lo voy a presentar Sonsoles, se llama Fernando y es militar del ejército de España, pero además trabaja aquí de seguridad y nos hemos hecho todos los compañeros de prensa amigos de él”, anunció el reportero mientras el militar sonreía a cámara, provocando que la conductora se sonrojase.

“Pues no está mal”, compartía Beatriz Miranda también desde plató. Podía oírse que el reportero le preguntaba a la presentadora qué le parecía el militar, cosa que rápidamente respondió Ónega. “Pues que me he quedado loca de Fernando”, dijo, mostrándose claramente atraída por él.

'Y ahora, Sonsoles'.

Lo que hubiera podido ser un tonteo terminó en un momento de ‘¡tierra, trágame!’, pues el reportero le reveló a Ónega que Fernando tenía pareja. “Pues la novia está viendo el programa desde las siete de la tarde, porque sabía que iba a salir”, le compartía entre risas, imaginándose su reacción en plató. Acertó, dado que la presentadora tuvo que taparse la cara con los papeles de la escaleta, al verse invadida por la vergüenza.

El reportero invitó a Fernando a enviar un beso en directo a su novia, Nora. Sonsoles Ónega, ya recuperada de ese momento ‘¡tierra, trágame!’ se despidió de la conexión con una sonrisa. “Me parece maravilla este momentazo. Así que te mandamos un beso Nora, que tiene un novio muy majo”, respondió antes de terminar con la conexión.

