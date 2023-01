Simeone pierde a Marcos Llorente para el Derbi de la Copa del Rey ante el Real Madrid

Este jueves, Real Madrid y Atlético de Madrid se juegan el pase a las semifinales de la Copa del Rey de fútbol. Un partido en el que no estará Marcos Llorente presente en el césped del Estadio Santiago Bernabéu. El futbolista rojiblanco ha caído lesionado y es baja segura para el Derbi.

El Atlético de Madrid ha confirmado la lesión de Marcos Llorente. El jugador sufre una lesión muscular de bajo grado en los aductores que le hace perderse, de momento, la ronda de cuartos de final de la Copa del Rey y queda pendiente de evolución, tal y como se lee en la nota del club colchonero.

"Marcos Llorente se ha sometido a pruebas médicas, tras ser sustituido en el encuentro ante el Real Valladolid, que han confirmado que sufre una lesión muscular de bajo grado en los aductores. Comenzará a recibir sesiones de fisioterapia, entrenamiento de readaptación y queda pendiente de evolución", reza el comunicado del Atlético.

Marcos Llorente, en un partido del Atlético de Madrid de la temporada 2022/2023 Reuters

El futbolista se lesionó el pasado sábado en el duelo de La Liga frente al Valladolid. Entonces, el 'Cholo' Simeone dijo públicamente que esperaba que no fuese mucho lo de Llorente: "Está muy bien, se lo ve muy bien, fuerte. Cuando él logra conectar con esa banda derecha que está generando mucho peligro, nos da muchas posibilidades en ataque y ojalá no tenga nada".

Pese al deseo de Simeone, no podrá contar con Marcos Llorente para el Derbi contra el Real Madrid. Y aunque no se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo estará alejado de los terrenos de juego, lo que es seguro es que no estará en el Santiago Bernabéu, pudiendo permanecer de tres a quince días inmerso en su recuperación.

[Así es Soto Grado, el árbitro del Derbi de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Atlético]

El Atlético pierde así a uno de sus jugadores más en forma para enfrentarse al Real Madrid por un billete para las semifinales de la Copa del Rey. En los últimos cinco partidos que ha disputado con la camiseta rojiblanca, Marcos Llorente había firmado dos goles y una asistencia. Un titular indiscutible para un 'Cholo' Simeone que se ve obligado a buscar a un sustituto para el once titular.

Buena noticia en el Atlético

Marcos Llorente puso la nota negativa en el inicio de semana para el Atlético de Madrid. Pero también los colchoneros tienen motivo para sonreír porque se ha anunciado la renovación de Pablo Barrios. El joven futbolista prolonga su contrato hasta el año 2028 y pasa a ser jugador del primer equipo de pleno derecho.

Sigue los temas que te interesan