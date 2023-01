Así es Soto Grado, el árbitro del Derbi de la Copa del Rey entre Real Madrid y Atlético

Entre este miércoles 25 y jueves 26 de enero se celebran las cuatro eliminatorias correspondientes a los cuartos de final de la Copa del Rey de fútbol. Una ronda que abre el FC Barcelona ante la Real Sociedad y que la cierran Real Madrid y Atlético en una nueva edición del Derbi.

Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan el jueves 26 de enero en el Estadio Santiago Bernabéu. Se juega en el coliseo blanco después de que la bola del equipo de Carlo Ancelotti saliese en primer lugar en el sorteo de los cuartos de final. También se sabe la hora, las 21:00. Y, por supuesto, el árbitro de la contienda.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha hecho públicos este lunes quiénes son los árbitros elegidos para dirigir las cuatro eliminatorias de los cuartos de la Copa del Rey. El encargado de dirigir el Derbi en el Santiago Bernabéu es el colegiado riojano César Soto Grado.

️ 𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 I Estos son los árbitros de los 𝗰𝘂𝗮𝗿𝘁𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 de la #CopaDelRey.



️ Los partidos se disputarán el 𝟮𝟱 𝘆 𝟮𝟲 𝗱𝗲 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗼.



Soto Grado no estará solo en el Santiago Bernabéu, al colegiado del Comité de La Rioja le acompañarán Sánchez Rojo y Álvarez Fernández como asistentes. El cuarto árbitro será Sesma Espinosa y a los mandos del VAR se situará el castellanoleonés González González.

En cuanto al árbitro principal del encuentro, este será el segundo Derbi entre Real Madrid y Atleti para Soto Grado. El anterior duelo entre los eternos rivales de la capital lo dirigió en el Metropolitano el pasado mes de mayo de 2022, el cual acabó con victoria para los del 'Cholo' Simeone por 1-0.

Soto Grado debutó en Primera División en la temporada 2019/2020, cumpliendo así su cuarto curso en la máxima categoría del fútbol español. Durante este tiempo, ha dirigido hasta once partidos del Real Madrid, de estos, tan solo ha perdido en dos ocasiones.

Sin embargo, en el conjunto merengue no guardan el mejor de los recuerdos con él. Para confirmarlo una frase: "Habéis tenido 90 minutos, así que no me vengáis protestando por un minuto...". Esto es lo que dijo Soto Grado a los jugadores del Real Madrid después de un partido ante Osasuna, que acabó con empate a 0, y en el que el árbitro no señaló un claro penalti de Torró sobre Vinicius por pisotón.

El propio extremo brasileño, recientemente, también le protestó una mano de Foyth no pitada frente al Villarreal en el Estadio de La Cerámica. "Es mano clara, he oído como le da. Ha sido aquí, es mano clara", le dijo 'Vini' a Soto Grado. Pero el trencilla no cambió su decisión. En cuanto al Atlético de Madrid, los colchoneros no saben lo que es perder con él como árbitro.

Designaciones arbitrales

FC Barcelona - Real Sociedad

Árbitro principal: Gil Manzano.

VAR: Sánchez Martínez.

Osasuna - Sevilla

Árbitro principal: De Burgos Bengoetxea.

VAR: Estrada Fernández.

Valencia - Athletic

Árbitro principal: Del Cerro Grande.

VAR: Jaime Latre.

Real Madrid - Atlético de Madrid

Árbitro principal: Soto Grado.

VAR: González González.

