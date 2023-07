El emotivo reencuentro entre Lolita y Carmen Morales en ‘Tu cara me suena’: “Mi madre la bautizó”

Lolita y Carmen Morales en ‘Tu cara me suena’.

En la pasada temporada de Tu cara me suena, Los Morancos imitaron (sin demasiado tino) al dúo Antonio y Carmen, los hijos de Rocío Dúrcal que popularizaron el tema Sopa de amor. Y en la actual edición, la décima, que está a punto de terminar, ha sido la propia Carmen Morales la que se ha dejado caer por el programa que presenta Manel Fuentes. Y lo ha hecho para pasar por el clonador, en calidad de invitada, para cantar Con los años que me quedan, de Gloria Estefan.

Ha resultado muy llamativa la participación de Carmen, que ha estado retirada del foco mediático durante una década, pero en la actualidad parece dispuesta a retomar su carrera como actriz, esa que le llevó a trabajar en series como Al salir de clase, El pantano o Un golpe de suerte.

Tras la actuación, Lolita Flores, miembro del jurado, se acercó hasta el centro del plató para darle un fuerte abrazo, que provocó que la de Sarandonga acabase secándose algunas lágrimas. “Te he visto un poco nerviosa, y hay algo que no se puede remediar, porque cuando se nace de un artista tan grande como era tu madre, como era Rocío Dúrcal. aunque quieras imitar a Gloria Estefan te sale el bajo que te sale, que lo estábamos hablando Carlos Latre y yo”, decía Lolita, muy emocionada, en referencia a cómo el color de la voz de Carmen recordó y mucho al de su madre.

[Antena 3 afianza su dominio: cierra el curso como líder otra vez y Telecinco anota su peor temporada de la historia]

Lolita aprovechó la ocasión para contar una anécdota. “Mi madre la bautizó. Bueno, la bautizó, no es que fuera el cura, era la madrina. Ella y Luis Sanz. A Marieta la queríamos muchísimo en mi casa, ya lo sabes, no hace falta que yo lo diga. Y para mí ha sido de las artistas más grandes de este país porque me perdonen las demás, pero para mí ha sido la más grande”, exclamaba Lolita Flores.

Además, Lolita explicó que su madre fue una madrina “muy descastada”, que olvidaba llamar por las fechas señaladas, aunque se lo recordasen, y que tiene pendiente darle algún objeto que perteneciese a La Faraona. “Sabes que toda mi familia os adoramos a ti a tu hermana y a tu hermano. Yo estaba enamorada de tu padre de que tenía 11 años, así que lo único que te digo, Carmen, te lo va a decir el presidente”, terminaba. Y entonces Àngel Llàcer dijo el clásico “Carmen Morales tiene que estar en Tu cara me suena 11”.

Sigue los temas que te interesan