Andrea Guasch, la revelación de 'TCMS': "Fui chica Disney, y lo digo con mucha honra y con la boca llena"

No ganaron, pero emocionaron a todos. Andrea Guasch y Rubén Tajuelo 'Rosco', su marido, invitaron a la audiencia a viajar al pasado al revivir en Tu cara me suena la emblemática actuación de David Bisbal y Chenoa en Operación Triunfo con Escondidos. La imitación, para más morbo, tuvo lugar en el mismo plató en el que se grabó el exitoso talent de TVE; bajo la batuta del mismo profesor, Ángel Llàcer y ante la mirada de su protagonista, ahora en el jurado del programa de Antena 3. "Fue muy generosa", dice la concursante a BLUPER.

Casualidades del destino, el pelotazo de Escondidos ha coincidido con el lanzamiento de Quedan balas, el nuevo single de Hotel Flamingo -el grupo que forman marido y mujer- y que habla de esas ganas para seguir adelante en lo que sea. "La música y la admiración mútua" son sus motores. De hecho, Rosco no se ha separado de Andrea en su aventura en Tu cara me suena, donde no ha bajado el listón después del 'chanelazo' en la primera gala.

A Andrea ahora ya no le paran por la calle por ser chica Disney, sino por sus tremendas actuaciones en el formato de Gestmusic al que tan solo le quedan dos programas. Parte como una de las favoritas a la victoria final, junto a Jadel y Miriam Rodríguez. Por ahora, su esfuerzo y su trabajo se ha visto recompensado, ya que será uno de los fichajes de la última tanda de capítulos de Amar es para siempre.

['El Hormiguero' anota récord histórico en cuota con Alberto Núñez Feijóo: supera en tres puntos a Pedro Sánchez]

¿Qué sensaciones tenéis tras el lanzamiento de Quedan balas?

Andrea Guasch: Es la primera canción que sacamos después de haber lanzado el disco, y la verdad que teníamos muchísimas ganas porque, jolin, después de estar con los mismos temas durante tres años, queríamos renovar. Nos hace mucha ilusión porque habla de algo que necesitamos escuchar nosotros mismos de vez en cuando porque, a veces, es muy dificil emprender. Hablamos de Hotel Flamingo, pero se puede reflejar en alguien que emprende algo o cuando te ves estancado en una relación.

Rosco: Sí, que de repente hay algo dentro de ti que dice 'ey, que quedan balas tío, vamos a por ello'. Ojalá que la gente lo interprete de esa manera y escuchar esa canción le suponga una pequeña inspiración para seguir adelante en algo.

En vuestro caso, ¿cuál es el motor de vuestra relación?

R: Lo principal es la música, que nos encanta, y luego la admiración mutua. Los dos nos respetamos y nos admiramos mucho. Cuando uno está un poquito flojo, el otro está ahí al lado para decir 'eres la hostia'.

La canción tiene un guiño a La llamada, donde os conocisteis.

A: Justo. Nos conocimos en el musical y, en un principio, éramos colegas. Empezamos a conectar a través de la música porque tenemos gustos super parecidos: Los Beatles, los Eagles... Luego, Rosco me invitó a sus conciertos y yo pasé a cantar algún cover junto a él. Poco a poco, esa amistad se fue conviritiendo en amor, y en nuestros ratos libres empezamos a componer, primero una canción, luego otra... Cuando teníamos tres o cuatro que nos gustaban, nos propusimos ir a grabarlas a un estudio, y allí, el productor nos invitó a hacer un proyecto conjunto. Como nosotros decimos a todo que 'sí', nos lanzamos y salió el disco.

¿Quién es el más quisquilloso a la hora de componer nuevos temas?

A: En cuanto a música, está claro que Rosco, porque yo a veces compongo un poco a lo loco y el me dice 'a ver, esto tiene que tener una estructura'; 'amor, esto tiene que ir por ahí...'. Ambos tenemos el mismo nivel de autocrítica.

R: Musicalidad tenemos los dos. Lo importante es que en tu cabeza haya música. Yo el hecho de haber estudiado música y saber más del instrumento, ordeno toda esa locura de musica que le puede salir de la cabeza a Andrea, que tiene mucha, y la ayudo a cnvertirlo en una canción bien estructurada. Ella tiene muchísima creatividad.

Hablemos del momentazo con Escondidos en Tu cara me suena. ¿Cómo os lo preparasteis?

A: Estábamos como locos por casa. Además, acabábamos de mudarnos y yo creo que los vecinos estaban alucinados de '¿qué les pasa a estos que están cantando la misma canción todo el rato?'; '¿Son fans de Bisbal y Chenoa?'. El hecho de estar juntos en casa hizo que fuera mucho más fácil encontrar un hueco de 'venga va, ponemos la pista y cantamos'. Compartir escenario con Rosco me hacía mucha ilusión y me ponía muy nerviosa.

Chenoa te dijo que estabas temblando, Andrea. ¿Tanto respeto te daba?

A: Claro, por un lado, con Rosco tenía como el nervio de lo que deben sentir las madres de que 'mi niño lo haga bie y que lo disfrute' y, por otro, hacer de Chenoa... Hacer cualquier artista delante del artista creo que es bastante no jodido, sino que te da bastante nervio. Se añaden muchas cosas como que la canción es la que es, que ha generado tanto revuelo durante tanto tiempo. De hecho, cuando salió Escondidos tras apretar el pulsador, lo primero que hice fue mirar a Chenoa para pedirla la bendición. A la gente le encanta hablar y, a veces, puede doler los comentarios de los demás. Pero es tan bonita y tan generosa.

¿Os dio algún consejo?

R: No, como nos lo preparamos por nuestra cuenta. Nuestro principal objetivo era hacerlo bien y con mucho respeto hacia lo que hacíamos. Sabíamos que estaba ahí y que hay mucha tonteria alrededor de la vida personal de los demás. Ahí no queremos entrar, a nosotros nos importa la música, revivir las emociones que sintió la gente cuando sucedió Escondidos, que nosotros éramos unos críos.

¿Qué recordais de aquel momento televisivo y social?

R: Yo en aquella época pensaban que eran dioses. Los veías en la tele y me acuerdo que en el colegio todo el mundo coleccionaba sus fotografías. Era muy fuerte. Era lo primero que yo vivía de fenómeno fan. Estaba toda España volcada con ellos. Más de 20 años después, revivirlo de esta manera...

A: En el mismo plató, delante de ella, delante del mismo profesor, los mismos cámaras, que nos decían 'yo grabé esta canción'.

R: Fíjate si hace años que en la plataforma en la que estábamos subidos la llaman 'la peseta'. Los técnicos empezaron a recordarlo. Fue como viajar en el tiempo como Bisbal y Chenoa.

Conseguisteis que Chenoa volviera a cantar Escondidos. Dos Chenoas frente a ti, Rosco.

R: Me intimidó (risas). Empezó todo el plató a gritar 'qué cante, qué cante!' y' joder, pobrecilla, pero lo hizo al final.

A: Se nota que tiene tablas, es súper generosa. Podría perfectamente no haber cantado, haberse ido a su silla y ya está. Es un pequeño regalito para nosotros. Además, Merche paró el programa y dijo: 'Andrea es maravillosa, pero es que a Rosco le amo, y juntos tienen un grupo que se llama Hotel Flamingo'. Por estas cosas digo que Tu cara me suena es una experiencia increible a nivel profesional, pero a nivel personal me ha dado cosas que nunca había experimentado. Que de repente alguien pare un plató para hablar de nosotros y decir lo mucho que nos quiere, es muy guay.

R: Un aplauso a Merche, pero otro también al programa porque podrían haberlo cortado. Gracias, gracias y gracias.

Andrea Guasch y Rubén Tajuelo 'Rosco' imitaron a Chenoa y Bisbal en 'TCMS'.

Andrea, para los espectadores eres la ganadora moral porque eres la concursante que más veces, hasta cuatro, te has llevado un 12 por parte del público. ¿Te esperabas este éxitazo?

A: La verdad que no. Sí que es verdad que yo soy muy cabezona y muy trabajadora y sabía que si iba a estar en TCMS era para currarmelo a muerte, y sobre todo, irme de alli como orgullosa de haber trabajado. Pero eso no implica que tu esfuerzo le vaya a gustar a la gente, y estoy muy agradecida y sorprendida de que los espectadores lo hayan visto. Yo soy muy vergonzosa, pero me han hecho llorar más de una vez. Me emocionaba muchisimo con Rosco, porque había veces que ganaba y no me lo creía, pero otras, creía que había hecho una mierda, como me ocurrió con Ángela Carrasco. Cuando vi que todo eran '12', dije '¿qué me pasa en la cabeza para no ver algo que la gente sí ve?'. Si trabajas mucho, aunque no salga lo perfecto que tú quieres, se nota que hay mucho trabajo detrás.

Rosco, ¿cómo has visto a Andrea? ¿Te animarías a participar en un futuro como concursante?

R: Para poder participar lo primero tengo que ser más conocido, y de momento no lo soy. Me encantaría volver, porque el equipo que estaba allí, más allá de flipar con Andrea, me sorprendió. Les he cogido mucho cariño y sería un lugar al que volver con un ánimo de felicidad y de, 'joder, vuelvo a casa'. Hemos pasado tantas horas allí que el camerino, que es una sala grande en la que te tiras días, días y días, se crea un pequeño Gran Hermano. Hemos hecho amigos en esa sala que nos llevamos para toda la vida.

Andrea, ¿qué compañero te ha sorprendido más en esta edición?

A: Todos para bien. Agustín [Jiménez] es para mí el 'hombre cachibaches' porque me sorprendía cada semana porque hacía cosas súper diferentes y, además, más allá de que se lo curra muchísimo, tiene mucho talento. A veces pegaba unas voces que yo alucinaba. Me daba rabia cuando desafinaba. Es de los mayores descubrimientos. Nos hacía reír todos los días, junto a Josie y Susi [Caramelo]. Teníamos todo el espectro de la comedia cubierto porque eran muy diferentes. Es una temporada muy dificil, porque los que no son cantantes, tienen un nivel bastante alto. Anne [Igartiburu] también se ha superado a sí misma, ha ido de menos a más.

Andrea Guasch encandiló a todos como Ángela Carrasco en 'Tu cara me suena'.

A raíz de Tu cara me suena, ¿has recibido ofertas de nuevos proyectos?

No sé si ha sido casualidad, pero justo ahora estoy en Amar es para siempre. Empecé a grabar hace nada, pero aun no se ha emitido nada porque son los capítulos con los que se despedirá la serie. Me hace mucha ilusión estar ahí porque lleva toda la vida, han pasado muchisimos amigos por ahí, y todo el mundo me decía lo mismo: 'Es una familia preciosa', y lo he vivido de primera mano. Una diaria es muy diferente a grabar una serie normal, porque se aquí se graban 15 secuencias al día. Es una burrada. No puedo decir todavía qué personaje tengo, pero entro en una nueva trama.

Con Tu cara me suena te has quitado la etiqueta de 'chica Disney'. ¿Era algo que te molestaba?

A: A ver, yo creo que nunca he tenido la etiqueta de solo niña disney porque, por suerte, he trabajado más en otros sitios. Sí que es verdad que mucha gente me ha perdido la pista o se quedó solo con eso, pero nunca me he sentido como encasillada en niña Disney, pero sí que todo el mundo lo recuerda. Y es muy bonito, porque era mi infancia y fui chica Disney, y lo digo con mucha honra y con la boca llena.

R: Ahora la gente cuando la ve, ve a la de Tu cara me suena. Antes era la de La Gira y Cambio de clase, pero ahora la paran y dicen 'Andrea Guash, me encantas!

Sigue los temas que te interesan