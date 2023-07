Nacho Palau desvela en ‘Viernes Deluxe’ que Bosé le fue infiel y él a Miguel: “Creo que no se enteró”

Por primera vez, Nacho Palau ha accedido a dar una entrevista en Viernes Deluxe para desvelar algunos entresijos de su historia de amor con Miguel Bosé, que duró 26 años y en la que tuvieron cuatro hijos por gestación subrogada. María Patiño ha sido la encargada de estar al frente de la entrevista, y durante un buen rato charló a solas con el escultor y concursante de Supervivientes 2022.

Uno de los temas que Patiño puso sobre la mesa era si ambos se negaron a adoptar los hijos del otro, pues de los cuatro que tuvieron, dos figuraron como hijos de Bosé y los otros dos de Nacho. “La adopción era imposible, porque creo que entre el adoptante y el adoptado, y Miguel la pasaba con Ivo y con Telmo”, afirmaba Palau.

“¿Casarnos? Nadie sabía de Miguel su vida privada, la ha llevado privada”, continuaba diciendo. Así, en su charla con Patiño, confirmó que ni siquiera pensaban casarse en un notario porque se sabía públicamente que era gay. María Patiño quería saber si nunca hablaron de darse el sí quiero, y Nacho reconoció que nunca se lo planteó, igual que no pensaba que nunca se fuese “a separar a los nanos y a acabar mal. Yo y siempre me visto protegido por él”, aclaraba.

En unas declaraciones recientes, Bosé dijo que su relación con Nacho fue escasa, y que el resto del tiempo fueron solo colegas. Palau guardó entonces silencio, y respondió que la resolución judicial no dice eso. “A mí me ha tocado demostrarlo en el juicio y me han dado la razón. Lo negó en el juicio”, exponía el invitado. María Patiño alucinaba porque no sabía ese dato. “Él ha reescrito su historia contigo. ¿Por qué?”, preguntaba la entrevistadora. “No lo sé”, decía Palau, que destacó que nunca tuvo un contrato de confidencialidad con Miguel ni nada parecido.

Nacho reconoce que Miguel Bosé le ayudó económicamente a tener sus hijos por gestación subrogada. “A mí Miguel me ha ayudado en todo. “No me duele, porque éramos un matrimonio. No estábamos casados, pero lo hacíamos todo el uno por el otro”, relataba con calma. “No me considero un mantenido”, se defendía.

Aunque públicamente nunca se les veía juntos en actitud cariñosa, Palau defendió que siempre se tuvieron cariño. La presentadora quiso saber entonces si dormían juntos, y Nacho aclaró que sí “durante una temporada muy larga”, pero que luego fue mejor que cada uno tuviese su cuarto, por temas como el jet lag, “y te juntas cuando te tienes que juntar”.

“¿Te fue infiel?”?, lanzó la comunicadora Gallega, a lo que Nacho respondió que sí. “¿Lo sabías?”, continuó. “Sí, me enteré”, le dijo el invitado, que prefirió no dar más detalles, aunque María quería conocer otros datos. “¿Tú le fuiste infiel?”, continuó interrogando, a lo que Palau que respondió que sí, que “más tarde” y que varias veces. “¿Se enteró?”, volvía a preguntar María. “Creo que no. Él pensaba que había sido infiel muchas veces, pero no era verdad”, finalizaba, y exponiendo que Miguel era el más celoso de la pareja, “celoso enfermizo, muy celoso, de relaciones, con amistades, muy celoso en general”.

