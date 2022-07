Nacho Palau cuenta en ‘Supervivientes’ que tiene pareja, pero que sigue queriendo a Miguel Bosé

El puente de las emociones sigue rompiendo a los concursantes de Supervivientes. Este martes, en Supervivientes: Tierra de nadie, Nacho Palau conoció que el público le había salvado de las nominaciones, y después, se enfrentó a la famosa prueba donde se repasa su vida, con todas sus luces y sombras.

Una de las sorpresas que dio Nacho en esta prueba es en lo referido al amor, tal como ponía escrito en un escalón. “Actualmente, una palabra, Cristian”. De esta forma, reconocía que tiene pareja, algo que pocos sabían hasta el momento. “Una persona que está conmigo desde hace un año, un ángel, un tío que me ha sabido llevar, que ha aguantado mucho”, decía el concursante. Más tarde, en el plató, se desvelaba que Cristian y él se conocieron, en cierta forma, gracias a Miguel Bosé, pues trabaja en una productora. Palau quería “darle su sitio” y agradecerle “todo lo que está haciendo por mí y por mi familia”. “Lo adoro, lo quiero muchísimo y me espero durar muchísimos años más con él”, añadía.

Como era de esperar, Palau también habló de Miguel Bosé y de sus hijos. Así, contó que los cuatro hijos que tuvieron durante su relación eran muy deseados. “Pasamos muchos años preparándolo y queriendo ser padres y todo se fue dando para que pudiéramos tener una familia”, contó. Pero al hablar del peldaño con la palabra separación, Nacho entonó el mea culpa. “Los niños no tienen culpa de nada, no entendían, seguramente nosotros tampoco. Separarte de tus hijos, no saber explicarles, es muy duro. Horrible”, explicaba.

[El gesto de Nacho Palau hacia sus cuatro hijos en la gala de 'Supervivientes 2022']

Sobre Miguel Bosé dijo: “Le sigo queriendo y si le pasará algo le daría la mitad de mi corazón”. La separación para él fue dura porque esperaba más ayuda del cantante, y con el tiempo sintió “mucho dolor, mucha rabia, muchísimo rencor”. Al final, terminó pidiendo perdón. “En esta relación, los dos fuimos culpables. Quiero pedir disculpas por todo lo que ha pasado, por todo el dolor infligido a mis seres queridos, a mis hijos y a mi expareja”. Al finalizar el puente, Lara Álvarez le entregó una carta de sus hijos, la cual leyó en directo y le dejó sin palabras.

El puente de las emociones de Ignacio de Borbón

El otro robinsón que se enfrentó al puente de las emociones fue Ignacio de Borbón, que narró duros episodios de su infancia, a pesar de venir de una familia que le ha querido siempre mucho. “Sufrí bullying durante años y he tenido muchos momentos de soledad. Eso me ha creado muchos complejos a lo largo de mi vida. Creo que ahora no los tengo y lo he superado. Pueden quedar cositas como que me cuesta mucho aceptar las críticas de los demás”.

El joven cree que ha madurado mucho en los dos últimos años, y se arrepentía de no haber valorado más a su familia y haber pasado más tiempo juntos. “Me pediría perdón a mí mismo por todas cosas y no culparme tampoco porque creo que tengo tiempo suficiente para disfrutar con ellos y darles el valor, el sitio y todo lo que se merecen, no me puede haber tocado una familia mejor”, añadía también Ignacio, quien acabó reencontrándose con su madre.

Sigue los temas que te interesan