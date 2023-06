Carmen Morales vuelve a la vida pública tras una década alejada de las cámaras: su próximo proyecto

Hace dos décadas, Carmen Morales (52 años) protagonizó su última película, Hotel Danubio (2002), donde compartía pantalla con Santiago Ramos (73), José Sazatornil e Iñaki Miramón. Desde entonces, la primogénita de Rocío Dúrcal y Antonio Morales 'Junior' se mantuvo alejada del mundo audiovisual volcando su carrera en el teatro, aunque su última función, La venganza de don Mendo, data de 2012.

No se prodigó mucho en las artes. Fundó una empresa de eventos y una firma de moda que no tuvieron éxito y se centró en su familia, especialmente, en su único hijo, Christian, nacido en 1996, fruto de su relación con el empresario Óscar Lozano (53). El joven, que se independizó del hogar materno para estudiar Hostelería, Dirección y Administración Hotelera, siempre se ha mantenido en la sombra porque así lo decidieron sus padres y sus abuelos.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL en exclusiva, Carmen ha decidido retomar su carrera artística tras encontrarse a sí misma después de la ruptura de su matrimonio con Luis Guerra a finales de 2022 tras 11 años de casados. La hija de la protagonista de Canción de juventud (1962) ha vuelto a la canción porque ha grabado como invitada uno de los programas de Tu cara me suena donde la caracterizaron de Gloria Estefan (65).

Carmen Morales en una imagen de archivo.

Probablemente su actuación pueda verse este viernes, 30 de junio, o el que viene, que ya será 7 de julio. Carmen se sintió muy arropada por Anne Igartiburu (54), Carlos Latre (44) y, sobre todo, por Lolita (65) -una de las componentes del jurado- que la conoce desde la cuna ya que su madre, la inolvidable Lola Flores, fue la madrina de bautismo junto a Luis Sanz, el productor que descubrió a Rocío Dúrcal para el cine.

A pesar de esta dulce vuelta al escenario, Carmen salió del plato algo desencantada y no demasiado contenta porque no le terminó de gustar la caracterización. Los que la conocen saben que es una persona tremendamente exigente y, al parecer, el look no estuvo a la altura de lo que ella esperaba. Tras esta incursión surgen dos preguntas importantes: ¿se plantea realmente volver a la canción? ¿Será rival de su hermana Shaila? Aún está por ver.

Carmen Morales, Shaila Dúrcal y Antonio Morales, juntos de fin de semana en el campo.

Por otro lado, mientras estuvo casada con Luis intentó retomar su carrera como actriz, pero todo quedó en agua de borrajas. Además, quedó sumida en una profunda tristeza porque sufrió un aborto espontáneo. Lo que más le ha picado el gusanillo ha sido el teatro y, de hecho, junto a varias socias, ha creado una empresa de producción con la que están intentando vender una obra. Pero no están teniendo suerte ya que no encuentran distribución.

Por muy Carmen Morales que seas y por muy guapa que hayas sido, estar una década alejada de los focos conlleva cierto olvido. Una de sus amigas confiesa a este periódico que, lejos de desanimarse, está con las pilas cargadas porque sabe que tarde o temprano saldrán las oportunidades ya que Madrid cuenta con una importante red de teatros.

Pero he ahí el problema también, ya que son muchos los estrenos, amén de los musicales ya asentados, los que gozan del beneplácito del público. No hay que olvidar que Carmen fue parte de uno de los grandes fenómenos fan de nuestro país tras debutar en 1998 en televisión con la serie Al salir de clase, cantera de la que salieron Elsa Pataky (46) y Hugo Silva (46).

