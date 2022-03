Carmen Morales y Luis Guerra retoman su relación: quién filtró la ruptura y un próspero negocio familiar

Fue el pasado 2 de marzo de 2022 cuando una revista del corazón desveló una sorprendente ruptura, la de uno de los matrimonios más sólidos y discretos del panorama nacional: el formado por Carmen Morales (51 años) y el empresario Luis Guerra.

Se hacía público que el matrimonio tomaba caminos separados tras 11 años de relación. Se sostenía desde la publicación que Carmen y Luis había pasado por duros baches en la travesía de su amor, pero que el último había sido el definitivo y determinante.

Incluso, se informó que Guerra llevaba 10 días fuera de la casa conyugal. Horas después, Carmen Morales salió al paso de la información y, de manera ambigua y un tanto molesta, deslizó que se trataba de un mero socavón en su historia y proyecto de vida. Ahora, EL ESPAÑOL conoce que la pareja ha decidido darse una segunda oportunidad.

Carmen Morales y su marido, Luis Guerra, en una imagen tomada en abril de 2017 durante la boda de Marta Castro y Fonsi Nieto.

Cierto es que Luis se fue de casa, pero aquello "duró apenas unos días". Antes de la publicación de su separación, existió una "discusión" entre ellos, sostiene a este medio alguien bien informado. Un desacuerdo de pareja, un intercambio de pareceres que acabó en riña. Ese desencuentro matrimonial, y puntual, no quedó en la intimidad de dos personas.

Tal y como hacen ver, Carmen se desahogó en confianza y está convencida, a la luz de los acontecimientos, que alguien facilitó a los medios su separación. A aquella discusión alguien "le quiso sacar partido". Y se explica: "La típica historia de que alguien se lo cuenta a otro alguien y esa persona deforma las cosas y llega al oído que no debe". Y es que, para Carmen Morales nunca fue una separación, con la ley en la mano.

Jamás se planteó tal cosa, ni ella ni Luis. Creyeron, como finalmente fue, que era otro "bache", que supieron subsanar. El informante desliza que desde entonces Carmen "anda más ojo avizor" a ese respecto, pero eso no significa que desconfíe de su gente: tiene una red de amigos y familiares fiel y sólida. El matrimonio está más fortalecido que nunca.

Carmen Morales en una imagen de archivo.

Una persona muy cercana a la familia Dúrcal Morales sostiene que Carmen y Luis son dos personas con un fuerte temperamento y carácter, y este extremo les hace "chocar mucho", pero que en estos 11 años de amor han sabido hacerse el otro al otro: "Encajan bien en su puzle de vida".

Ambos no sólo están unidos por el férreo amor, también van de la mano en temas empresariales. Ella está "muy presente" y volcada en el grupo de gimnasios Holiday Gym, del que es presidente su marido, Luis Guerra. La cadena pasó por malos momentos durante la pandemia, pero "han conseguido reflotar". Cuentan con cerca de 23 centros en toda España.

A ese respecto, hace unos días, este periódico pudo charlar con Carmen Morales acerca de su gran implicación en la invación que sufre Ucrania, y dio un dato exclusivo: su marido ha puesto al servicio de la causa su cadena de gimnasios, que se encuentra recaudando fondos, junto a Mensajeros de la Paz y la Sociedad Benéfica Cuerpo de Bomberos de Madrid, para colaborar con los refugiados ucranianos.

Morales está ayudando todo lo que puede. De entrada, colaboró en la recogida de alimentos. "Ojalá pudiéramos hacer más por ayudar… Nunca es suficiente cuando un desalmado decide jugar a los soldaditos, llevándose tantas vidas por delante… ¡Toda mi fuerza a Ucrania y a los ucranianos!", escribía la actriz junto a una imagen en la que se la puede ver apoyada en un coche que tiene el maletero lleno.

Todo comenzó tras la intermediación de una amiga, explicó a EL ESPAÑOL: "Fue porque un matrimonio amigo de una amiga fueron para Ucrania y nos movilizamos 'a lo bestia' para llevar cositas, sobre todo para niños pequeños y bebés". Tras el éxito de la recogida, Carmen decidió seguir movilizándose para que el flujo de ayuda no se detenga.

"Estamos mirando para acoger a una familia. No sería para ya porque como es una situación que no va a solucionar pronto, estamos mirando cómo ayudar a largo plazo. Tengo que esperar a que se calme un poco para ver cómo se desarrolla todo. No solo quiero acoger a niños. Para no romper los núcleos familiares, me gustaría acoger a una mamá con hijos o algo así, dado que los papás desgraciadamente no pueden venir...", añadió.

Boda y discreto matrimonio

La hija de Rocío Dúrcal y el empresario contrajeron matrimonio el 30 de abril de 2011 en el ayuntamiento de Sant Joan, Ibiza. En el enlace solo estuvieron acompañados de sus testigos, pero un día después lo celebraron con una ceremonia al aire libre junto a toda su familia y amigos.

Así, Carmen y Luis sellaron su amor tras un intenso noviazgo que comenzó en 2004, pero tuvo una pausa de tres años -entre 2007 y 2010-. Desde entonces han mantenido una relación discreta de la que se conocían muy pocos detalles. Aunque la hija de Rocío Dúrcal suele ser activa en sus redes sociales, han sido pocas las veces en las que se la ha visto posar al lado de Luis Guerra.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carmen Morales (@carmenmoralesoficial)

La última vez que colgó una imagen junto al empresario fue en abril de 2020, en pleno confinamiento, cuando celebraron su aniversario de bodas. "Nueve años ya desde este día tan especial para mí. Te quiero, mi amor. Eres el hombre más bueno del mundo. Te quiero al infinito. Ida y vuelta... Y los que nos quedan", escribió entonces una romántica que Carmen.

La actriz acompañó el post de las siguientes frases en forma de hashtags, que en su momento dieron a entender que lo suyo sería un amor eterno: nueve años de casados, te quiero mi amor y siempre juntos.

Con Luis Guerra, Carmen Morales no tiene hijos. Sin embargo, tal y como comentó ella misma en una conversación con ¡HOLA! si tuvieron intenciones de convertirse en padres. "Lo intentamos, pero perdí al bebé. Fue durísimo, lo pasé muy mal, en apenas unas semanas perdí a mi padre y al bebé que venía en camino. Imagínate el drama. Era un hijo muy deseado", expresó en alguna ocasión.

No obstante, la actriz es madre de un joven de 25 años, Christian Lozano, fruto de su relación con el empresario Óscar Lozano en la década de los 90.

