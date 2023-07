Ruth Lorenzo lamenta no poder presentarse al Benidorm Fest: “Se iban a aceptar canciones 100% en inglés”

La vuelta de Ruth Lorenzo al Festival de Eurovisión como representante de España es algo que muchos seguidores del certamen han pedido. Este lunes, la artista murciana ha escrito en sus redes sociales varios mensajes vinculados a su carrera, y entre otros asuntos, se pronuncia sobre su hipotética participación en el Benidorm Fest, la preselección de Eurovisión. Un concurso en el que no podrá participar con la canción que desearía por no cumplir con las bases.

“Una semana antes del lanzamiento (de su EP La Reina), frené el lanzamiento y saqué una de las canciones, siendo esa Woman. Os quería contar por qué. Se me comunicó, de manera extraoficial, que este año en el Benidorm Fest se iban a aceptar canciones 100% en inglés. Siendo esta la canción más importante del EP, con el mensaje más importante, quería presentarme al Benidorm Fest y optar para volver a Eurovisión después de diez años de mi paso por el festival”, aseguraba la que fuese ganadora de Tu cara me suena.

“Desafortunadamente, las bases se quedan como están y Woman no opta para poder entrar al Benidorm Fest, pero, este 1 de septiembre, Woman será vuestra, vais a poder escucharla y es una canción muy importante para mí y espero que lo sea para vosotros”, añadía la artista, que también compartía que ya es “100% libre y dueña de mi carrera”.

De esta manera, Ruth Lorenzo parece descartar su presencia en el Benidorm Fest, en el cual cantó en su primera edición en calidad de invitada, interpretando Bailar pegados de Sergio Dalma. En la actualidad, la cantidad de letra de una canción en una lengua no oficial de España no puede superar el 40% del total, si bien esto es una norma de RTVE y no del propio Festival de Eurovisión en sí.

Hay que destacar que en marzo, cuando retrasó el lanzamiento de su EP, Ruth ya habló de que había planes especiales para Woman. “Tuvimos que tomar una decisión superrápida y actuar porque realmente está a punto de pasar algo que va a ser increíble”, detalló en un vídeo. “Esta canción tengo que guardarla porque hay planes muy grandes para ella. Planes que no puedo contar, pero créedme que va a ser increíble” afirmó entonces, aunque finalmente no podrá cumplirse lo que ella esperaba.

Ruth Lorenzo participó en Eurovisión en el año 2014 como representante de España con el tema Dancing in the rain. La canción fue la mejor valorada de la gala Mira quién va a Eurovisión, y ya era una mezcla de español e inglés. Este año, además, regresó al Festival como portavoz de los puntos de España.

