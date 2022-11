Ruth Lorenzo presentará un novedoso talent musical en La 1 con la productora de 'MasterChef'

La 1 de TVE quiere seguir apostando por la música en prime time. Y tras Dúos increíbles, el talent show de la noche de los jueves en el que se enfrentan dúos formados por cantantes de diferentes generaciones, la radiotelevisión pública ya trabaja en un nuevo talent musical.

Así, según ha podido saber BLUPER, la cadena tiene previsto aprobar en el Consejo de Administración de este martes 29 de noviembre un talent show original presentado por Ruth Lorenzo, que con este proyecto daría el salto al papel de presentadora. Además, el formato estará producido por Shine Iberia, productora de MasterChef y Maestros de la Costura. De momento, poco más se sabe de este programa para el que ya se ha empezado a llamar a profesionales para trabajar en el mismo.

La empresa de la que es CEO Macarena Rey ya produjo para TVE el talent Prodigios, en el que se buscaba el mayor talento en niños de entre 7 y 16 años en las disciplinas de canto lírico, danza clásico e instrumentos de orquesta y que contó con tres temporadas de 2019 a 2021.

Asimismo, la productora tiene experiencia en talents musicales en Portugal, donde ha producido hasta seis temporadas de La Voz, el novedoso concurso All Together Now o Não te Esqueças da Letra!, donde los concursantes no pueden olvidarse de la letra, o Lip Sync Portugal – Playback Total.

25,2 millones

De aprobarse este nuevo formato continuaría así la fructífera relación entre RTVE y Shine Iberia. Como ya se publicó, la productora se convirtió en la empresa audiovisual que más facturó a la pública en 2020 con un total de 25,2 millones de euros, lo que eleva el porcentaje de ingresos de la productora procedentes de RTVE hasta un 75%.

Del total, más del 55 % del dinero percibido por Shine Iberia (14.033.693,44 euros) procede de la producción de las distintas entregas de Masterchef. El resto corresponde a Maestros de la costura (4,1 millones), Typical Spanish (2,4M), Hacer de comer (2,1M), Prodigios (2M) y El gran secuestro (475.000).

Ya en 2021 esta cantidad bajó a 21,1 millones de euros después de que el anterior presidente de la Corporación, José Manuel Pérez Tornero, pidiera revisar estos contratos y llevar a cabo auditorías sobre cómo se estaba gastando dicha inversión.

Tanto es así que, como ya informara BLUPER en exclusiva, el directivo amagó con dejar marchar el formato de MasterChef si no se revisaban las condiciones del contrato. Para Pérez Tornero, RTVE estaba saliendo seriamente perjudicada en lo que respecta al rendimiento publicitario que se le saca a la marca MasterChef.

